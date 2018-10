Fútbol.- Manzano: "Hay que dar el 120 por cien y defender una institución como es el Atlético"

Actualizado 25/11/2011 15:59:09 CET

"¿Empatar? Se pretende ganar y cuando no se puede ganar lo importante es no perder"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Gregorio Manzano, ha señalado este viernes que la obligación que tienen su equipo es "defender a una institución como el Atlético de Madrid y ganar" el sábado al Real Madrid, aunque dejando claro que "cuando no se pueda ganar, lo importante es no perder".

"Tenemos que defender una institución como el Atlético de Madrid, hay que dar el 120 por cien para jugar un partido serio en todas las facetas. El resultado final lo determinarán las circunstancias del juego, pero no porque no demos lo que exige esta camiseta, el club y su historia. Si hacemos eso, puede haber opciones de ganar y si no lo hacemos puede que no ganemos. El partido comienza 0-0, 11 contra 11 y nuestra obligación es hacer lo posible para ganar", avisó el jienense.

Y es que Manzano da a entender que el planteamiento de contra el Real Madrid en el Bernabéu es "intentar que desde el punto de vista futbolístico el Real Madrid no explote su virtudes que tiene muchas" y apuntó a la fortaleza defensiva para detener el ataque blanco.

"Tiene que haber un equilibrio posicional entre líneas, un bloqueo, porque el Real Madrid tiene una capacidad de contragolpe y eficacia tremendas", destacó, al tiempo que añadió que tiene que "intentar que el partido no se abra pronto, que sea largo en su contenido y contexto y para nada cometer errores porque la tarea es doblemente complicada", comentó en la rueda de prensa previa al derbi madrileño.

Por otro lado, Manzano elude dar un resultado en este derbi, donde hace 12 años que los rojiblancos no ganan en el Bernabéu, aunque no esconde que le gustaría puntuar. "¿Un empate? Siempre se pretende ganar, y si no se puede ganar lo importante es no perder", se sinceró.

"FALCAO NO LLEGA".

Una tarea para la que finalmente no va a estar el colombiano Radamel Falcao, de quien Manzano ha comentado que "lamentable no llega". "No está al cine por cien, no ha estado en su totalidad en el entrenamiento de hoy con el grupo así que no jugará, primero porque no está y segundo por que no hay que precipitarlo", afirmó.

Con respecto a la racha de 12 años sin ganar al eterno rival en el Bernabéu, el técnico rojiblanco señaló que "cada partido es distinto, el de hace 12 años es diferente al que se jugó el año pasado". "He vivido estas situaciones más veces como con el Mallorca que nunca había ganado al Valencia hasta que hubo un día que hubo un 0-3", recordó.

"Lo que hay que analizar es sólo este partido, en este contexto y la situación que llega cada uno a este momento. El Real Madrid querrá seguir su racha rompedora y nosotros en cambio romper la dinámica perdedora fuera de casa... lo demás son meras especulaciones", aseveró.

Manzano es consciente de la diferencia tan grande que hay entre el Real Madrid y el Barcelona y el resto, pero el técnico prefiere centrarse en su plantilla. "Creo que tenemos que plantear el partido diferente a como siempre porque entiendo que hasta ahora hemos tenido el dominio y el control del balón en un 80 por ciento de los partidos y con el Real Madrid en su campo no lo vamos a tener y nos hará mucho daño, por lo que tenemos que mejorar mucho la parte defensiva cuando no tengamos el balón".

"VAMOS A HACER UN PARTIDO MÁS CERRADO".

Además, también destacó que los primeros minutos son claves para que no ocurra lo mismo que ante el FC Barcelona. "Íbamos con una tendencia muy positiva e intentamos consolidar nuestra idea, pero vimos que en 15 minutos todo el planteamiento inicial se nos fue abajo", así que con estos equipos, apuntó, las "opciones de recuperar la desventaja son escasas".

"Al menos que si el Real Madrid se adelanta o gana sea por sus méritos no porque no hayamos puesto esos cinco sentidos que son necesarios en este tipo de partidos. Vamos a hacer un partido más cerrado y no con esa libertad de espacios en algunos casos. Será un partido distinto", aseguró, por lo que ya adelantó que el planteamiento va a diferir al de Barcelona.

Y es que el preparador rojiblanco tiene muy claro que tanto Real Madrid como FC Barcelona "están a un nivel elevado y negar esa realidad es algo absurdo", ya sea en la Liga española como en Europa.