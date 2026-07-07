Gabi Fernández se incorpora al cuerpo técnico del Atlético de Madrid.

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha anunciado la incorporación del exfutbolista y entrenador español Gabriel Fernández Arenas, de 42 años, en calidad de asistente para el cuerpo técnico del argentino Diego Pablo Simeone a partir de esta temporada 2026-27, confirmándose también la despedida de su compatriota Nelson Vivas, que era hasta ahora su segundo entrenador.

"Nuestro histórico capitán y leyenda ingresó en nuestra Academia siendo sólo un niño, en etapa alevín. Debutó con el primer equipo el 21 de enero de 2004, formando en el once titular. Defendió la rojiblanca durante once temporadas divididas en dos etapas --de 2004 a 2007 y desde 2011 a 2018--, llegando a disputar 417 encuentros oficiales con nuestra camiseta. Fue capitán durante seis temporadas", resumió este martes el Atlético de Madrid en su página web.

Nacido el 10 de julio de 1983 en Madrid, Gabi conquistó la Europa League en 2012 y 2018, la Supercopa de Europa en 2012, la Copa del Rey en 2013, LaLiga en 2014 y la Supercopa de España 2014, alzando los cinco últimos como capitán tras haber heredado el brazalete de Antonio López.

"Tras retirarse como futbolista en 2020, Gabi inició su carrera en los banquillos, inicialmente en el Getafe CF --primero en el Juvenil B y después en el filial del club madrileño-- y posteriormente como entrenador del Real Zaragoza", zanjó la entidad colchonera en su nota.

Luego el propio Gabi habló con los medios del club: "Como siempre en todas mis vueltas, porque ha sido un ir y venir tanto de jugador como de recogepelotas, como cuando estaba en inferiores, con la ilusión de un niño pequeño. Creo que al final es mi casa, donde creo que más puedo aportar, donde todo lo que he conseguido ha sido gracias al Atlético".

"Vuelvo con la ilusión de un niño pequeño, de poder aportar, de poder seguir sumando y, pues esos sueños que tienes de pequeño, hacerlos realidad", apostilló. "Creo que ese sentimiento de pertenencia es muy importante para toda la gente que viene nueva, para toda la gente que sube de la cantera al primer equipo, y poder transmitirlo", subrayó.

"Por toda la experiencia que tengo en el club, como conozco a los jugadores, como conozco al entrenador, estoy aquí para seguir sumando, porque creo que el Atlético de Madrid en su crecimiento todo lo que venga es para sumar y para seguir aportando cosas importantes", dijo.

"Voy a ser uno más del Atlético de Madrid, evidentemente no en el rol de capitán ni de jugador porque estoy en el otro lado, pero siempre sumando, siempre intentando ayudar a todos los jugadores que para eso estamos aquí; sobre todo estamos para ayudar al jugador, que es el que sale al campo", añadió un Gabi ya a las órdenes del 'Cholo' Simeone.

"Diego me pide que sea como era como jugador, todo lo que transmitía, la ilusión con la que hacía cada cosa, cómo miraba por el grupo por encima de cualquier individualidad. Y luego a él intentar ayudarle en las situaciones que va a tener en el vestuario y sobre todo ayudarle en los partidos", describió al respecto de su nuevo papel.

"La afición es el mayor patrimonio de este club, pedirles que sigan ayudando, que sigan sintiendo todo lo que sienten por el Atlético de Madrid, que sigan sumando ellos también desde fuera. Y a partir de ahí, que se vuelvan a ilusionar con el Atlético de Madrid. Creo que el año pasado fue una temporada muy buena para el club, donde de meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa no se consigue todos los días. Entonces nuestro objetivo tiene que ir ligado a eso", vaticinó.

Por último, elogió lo conseguido desde la llegada del 'Cholo' al banquillo colchonero. "Creo que el respeto que se ha ganado a lo largo de esta trayectoria de 8, 10, 12 años ya no se puede perder. Tenemos que seguir poniendo todo de nuestra parte para llevar al club a lo más alto y para eso estamos todos aquí", aseveró Gabi en sus declaraciones.

NELSON VIVAS NO SEGUIRÁ EN EL 'STAFF'

De manera paralela a la incorporación de Gabi, el Atleti confirmó en otro comunicado que el argentino Nelson Vivas no seguirá en el cuerpo técnico del primer equipo masculino, poniendo fin así a una etapa de ocho años como miembro del 'staff' rojiblanco junto a Simeone.

"Ha sido partícipe de la conquista de la Supercopa de Europa en 2018 y una Liga en la 2020-21, en sus más de 400 partidos oficiales con nuestro primer equipo", precisó esa segunda nota de prensa.

"Desde el club, queremos agradecerle toda su dedicación y compromiso en estas ocho temporadas y desearle la mayor de las suertes en sus nuevos retos profesionales", concluyó el Atleti sobre el adiós de Vivas.