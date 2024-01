Gaizka Garitano: "El que haya visto el partido ya ha visto lo que ha pasado"

Marc Pubill: "Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar"



El entrenador de la UD Almería, Gaizka Garitano, no quiso expresar su opinión por el miedo a ser sancionado pero se mostró contrariado con la actuación arbitral en la derrota (3-2) contra el Real Madrid este domingo, una situación que ya vivió antes en el Santiago Bernabéu y que le dejó sin palabras.

"Justamente. He estado protestando bastante durante todo el partido. He protestado bastante, no le he dicho nada pero ha decidido expulsarme. He protestado muchas acciones y decisiones, no podía hacer otra cosa", dijo en rueda de prensa, entendiendo incluso su expulsión porque tuvo mucho por lo que protestar.

El preparador del colista lamentó la gran actuación de su equipo sin premio, después de ponerse 0-2, en un encuentro marcado por las decisiones del árbitro y las llamadas del VAR. "Ya habéis visto el partido, lo que ha pasado. Mi opinión, luego nos sancionan a los entrenadores por hablar. Mi opinión no sirve para nada, ya habéis visto lo que ha pasado", apuntó.

"Este partido lo ha visto mucha gente, mi opinión no vale para nada, el que haya visto el partido ya ha visto lo que ha pasado, es el mejor resumen. No suelo hablar nunca de los árbitros. No es la primera vez que me pasa esto aquí, no tengo palabras", añadió.

Por otro lado, Garitano confió en no perder a ningún jugador en el mercado de invierno y apuntó que la situación es delicada pese a competir. "Ha sido una pena, el esfuerzo que hacen estos jugadores en la situación que estamos y ver lo que ha pasado hoy, es una putada para ellos", apuntó.

"No hemos ganado ni un partido todavía, el equipo compite todos los partidos, contra cualquier rival. Hemos estado cerca de ganar o empatar pero no hemos sido capaces y ahí estamos", zanjó.

Después del pitido final, a pie de césped, el jugador almeriense Marc Pubill también fue crítico con el colegiado Hernández Maeso. "El equipo ha hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante. Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y así ha sido", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.