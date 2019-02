Gaizka Garitano: "Vamos a jugar contra el mejor equipo, eso requiere una muy buena versión"

Publicado 09/02/2019 20:44:34 CET

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, analizó la complejidad que les espera este domingo con la visita a San Mamés del FC Barcelona, "el mejor equipo del momento" y que "requiere una muy buena versión" de los vascos, pero recordó que los 'leones' no son un "equipo fácil".

"Es uno o dos escalones más. Vamos a jugar contra el mejor equipo de la actualidad y eso requiere de una muy buena versión nuestra, también dependes del día que tengan ellos. Estamos jugando bien e intentaremos seguir en esa línea. No somos un equipo fácil", indicó en rueda de prensa, antes de su partido de la jornada 23 en LaLiga.

Garitano se refirió también a la presencia o no de Messi. "Si viaja, jugará. Es el mejor del mundo, no hay duda de eso, pero cuando no está igual el Barça ha ganado. Tiene cinco o seis jugadores que desequilibran por sí solos y habrá que tener cuidado", dijo.

"Contra el Barça tienes que jugar intenso cuando no tienes la pelota y atrevido cuando la tienes. Llevan una racha de treinta y tantos partidos marcando y eso hace que en ataque tengas que hacer también, no solo con defender te vale. Estamos generando ocasiones y mañana también lo podemos hacer. Ellos llevan el peso del partido pero en casa somos un rival difícil de batir", añadió.

El técnico vasco reconoció que el empate (1-1) en la ida del Camp Nou les sirve de buena referencia. "Allí se fue capaz de empatar, hay que recoger las cosas buenas que se hicieron e intentar mejorarlas. Cada partido es diferente pero haber hecho allí un buen partido tiene que servir a los jugadores como buena referencia", finalizó.