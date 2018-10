Garitano: "El enfado me va a durar cinco minutos"

Publicado 01/03/2018 0:06:34 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, aseguró que el enfado por perder contra el Atlético de Madrid (4-0) le durará "cinco minutos" después de saber que se enfrentaban a uno "de los mejores equipos" del campeonato y que atraviesa "un excepcional momento de forma".

"No se puede estar triste entrenando al Leganés en Primera División. Claro que me enfado con la derrota, pero el enfado me va a durar cinco minutos. Sabíamos cómo iba esto e insisto que nosotros tenemos la experiencia de la temporada pasada y sabemos que las segundas vueltas son más complicadas", analizó Garitano.

"No es la noche más triste, ni mucho menos. Es obvio que cuando pierdes y encima 4-0 te vas triste, pero hemos hecho un cuarto de hora o 20 minutos muy buenos. Pero fue difícil contra este rival, en este escenario y con su estado de ánimo. Nos hizo falta ponernos por delante para creer que podíamos plantar cara", añadió el vasco.

Además, Garitano aseguró que su verdugo este miércoles "peleará" la Liga al FC Barcelona. "Hoy se ha visto, son jugadores de mucha calidad y van a disputarle el campeonato", añadió antes de asegurar que las diferencias entre los colchoneros y sus jugadores fueron "abismales". "Nosotros tenemos que pensar que estamos a 12 partidos de conseguir otro año más la permanencia", agregó el de Bergara.

"Ahora tenemos que hacer un análisis general y ver por qué hemos conseguido 30 puntos", sentenció Garitano tras asegurar que no tiene pensado cambiar al 'Pichu' Cuéllar para dinamitar al equipo. "Si alguien se espera que me vuelva loco y haga cosas raras, ya sabe que no lo voy a hacer", finalizó.