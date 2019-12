Garitano: "Han sido mucho mejores que nosotros, se ha puesto difícil con el 3-1"

Publicado 21/12/2019 18:45:54 CET

El entrenador del Deportivo Alavés, Asier Garitano, ha asegurado que el gol de Messi, que supuso el 3-1 del duelo de este sábado ante el FC Barcelona en el Camp Nou (4-1), les sacó completamente después de tener oportunidades para empatar, y ha reconocido que los hombres de Ernesto Valverde fueron "mucho mejores".

"Ellos querrían resolver la situación en la primera parte; han sido mucho mejores que nosotros. Hemos recibido ese 2-0 en ese último minuto de la primera parte. El equipo ha seguido creyendo, hemos hecho el 2-1, hemos tenido 15-20 minutos para hacer el 2-2 y en el segundo cambio, cuando íbamos a meter a Joselu, viene el 3-1 y es difícil", declaró en rueda de prensa.

Aun así, el técnico del conjunto vitoriano se mostró satisfecho con la reacción de sus futbolistas para firmar el 2-1. "Sabíamos que si hacíamos el 2-1 íbamos a tener nuestro momento. El equipo creía y hemos tenido esos 15-20 minutos, queríamos meter a Joselu y tener más pólvora. Antes del cambio han hecho el 3-1. Lo hemos intentado, lo hemos tenido esos minutos y no ha podido ser", apuntó.

Todo ello reponiéndose a la dura eliminación en Copa del Rey ante el Real Jaén. "El estado de ánimo no era bueno y queríamos competir todo el partido contra un rival muy difícil que nos iba a exigir mucho", dijo, antes de asegurar que el resultado del duelo copero no ha sentenciado a ningún futbolista, y que los cambios de este sábado no tienen nada que ver.

"Hicimos un mal partido como equipo y absolutamente a ninguno le ha pasado factura. Somos el Alavés, nos va a hacer falta todo el mundo. Fuimos a Jaén con intención de pasar, creíamos en la dificultad de aquel partido. Viniendo a Barcelona, con la fatiga, tres días después, tenía la idea de cambiar. No me ha cambiado el resultado la toma de decisiones", continuó.

Una de estas novedades ha sido Javi Muñoz, que debutó en Primera haciendo un "buen partido". "Igual esperaba más jugar en Jaén. Hemos sacado a los cuatro centrocampista que teníamos para intentar tapar por dentro, porque el Barcelona te somete, y aun así busca soluciones", subrayó, antes de valorar el penalti pitado por el VAR. "Me imagino que habrá sido penalti. Después de perder, no voy a quejarme de esas situaciones", indicó.

Por último, Garitano no quiso desvelar si habrá refuerzos invernales. "Ha sido una competición irregular, el club es consciente de la situación. Tuvimos una lesión importante como la de Tomás, y la imagen de Jaén nos hace daño. En LaLiga, en ningún momento el equipo ha estado en descenso. Sabemos que va a ser muy difícil para todo el mundo la segunda vuelta y que vamos a tener que mejorar algunas situaciones para hacer una segunda vuelta buena", finalizó.