Gayá: "Si no sales con la debida intensidad no sé a qué vamos a aspirar"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, se mostró crítico con la versión de su equipo este domingo en la visita al Real Madrid, donde les faltó intensidad y dudó de las aspiraciones del equipo 'che', al tiempo que apuntó que no miran a la clasificación y sí al próximo partido.

"Sensaciones malas. Hemos regalado la primera parte y no es la primera vez que nos pasa. La primera parte no hemos salido con la intensidad que necesita este partido porque ellos son un gran equipo. Si no sales con la intensidad debida en este tipo de partidos no sé a qué vamos a aspirar", dijo en declaraciones a Movistar Plus recogidas por Europa Press.

El capitán 'che' fue especialmente crítico con esa primera parte, donde el Madrid jugó a placer y se fue con el 2-0 al descanso con el que terminó el partido. "Íbamos a la presión de una manera muy tímida, con balón no encontrábamos ninguna salida. No hemos dado tres pases seguidos en la primera parte", afirmó.

"La segunda parte hemos estado un poco mejor pero tampoco era muy difícil, pero hay que hacerlo desde el principio, no está bien que vengamos aquí que lo hablemos y luego no lo hagamos. No sirve de nada mirar la clasificación, tenemos que mirar el siguiente partido. Hoy teníamos que hacer un buen partido y no lo hemos hecho", zanjó.