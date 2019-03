Getafe y Alavés pelean por la cuarta plaza ante Huesca y Eibar

Publicado 08/03/2019 16:38:40 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Getafe y el Alavés pelearán este sábado por la cuarta plaza de LaLiga Santander, que da acceso a la próxima Liga de Campeones y que los 'azulones' defenderán ante el necesitado y renacido Huesca, y con los babazorros buscando presionarles en el derbi ante el Eibar, en partidos correspondientes a la vigesimoséptima jornada liguera.

En el Coliseo Alfonso Pérez (20.45 horas), el Getafe intentará defender su valiosa cuarta plaza, que podría haber perdido provisionalmente en caso de victoria horas antes del Alavés, el único que puede arrebatársela, ante un Huesca que ha cambiado su destino y que vuelve a tener opciones de salvarse.

El equipo madrileño ha vuelto a coger una buena línea y afronta el partido tras sumar diez de los últimos doce puntos, racha que espera alargar en su fortín donde ha ganado seis de sus últimos siete encuentros, aunque no se puede fiar de un rival cuya necesidad es seguramente mayor y que está dispuesto a agarrarse con uñas y dientes a unas posibilidades de permanencia que parecían lejanas no hace demasiado.

Tras su brillante victoria en el Benito Villamarín ante un rival directo por Europa, los de José Bordalás han abierto una pequeña brecha de seis puntos ante el resto de candidatos a este premio, uno de ellos un Valencia al que volverá a visitar la semana que viene con 'cuentas pendientes', por lo que se presenta clave no fallar ante el todavía colista. El técnico alicantino parece que no modificará en exceso su once salvo la entrada de Antunes, sancionado ante el Betis, en el lateral.

El conjunto de Francisco Rodríguez llega también animado a esta cita tras su agónica victoria de la pasada jornada ante el Sevilla, que unido a los fallos de sus rivales, le dejó a tres puntos de la salvación que marca el Celta.

El conjunto oscense sabe que sus opciones de seguir con vida pasan por arañar todo lo posible a domicilio, un aspecto en el que ha mejorado actualmente ya que no ha perdido en las tres últimas, encajando además sólo un gol. El entrenador andaluz tendrá serios problemas en defensa porque Miramón está lesionado y Pulido sancionado, por lo que parece que alineará una zaga inédita con el mediocentro argentino Musto ejerciendo de central.

EL ALAVÉS RECIBE AL EIBAR TRAS EL 'CASO ABELARDO'

Antes de este partido, a las 13.00 horas en Mendizorrotza, el Alavés intentará presionar al Getafe sacando tres puntos que le sitúen provisionalmente en la cuarta plaza ante un Eibar que no consigue este año rendir bien a domicilio.

La semana en el equipo vitoriano ha sido algo convulsa en lo extradeportivo tras salir a la luz una presunta extorsión a su técnico, Abelardo Fernández, que ha preferido aparcar el tema para centrarse en sumar tres puntos que más para seguir en la pelea europea, una vez que garantizada ya la permanencia.

Para ello, el Alavés, que lleva cuatro jornadas sin perder, espera mantener su fortaleza como local para hacer así buenos los valiosos tres puntos a domicilio en el Estadio de la Cerámica. Ximo Navarro, tras cumplir su sanción, y Tomás Pina, suplente la pasada jornada, podrían ser las novedades en un once con un Inui que vivirá un partido especial ante sus ex.

El Eibar, por su parte, sigue centrado en conseguir cuanto antes la salvación, aunque con 34 puntos está actualmente en una situación cómoda. Los 'armeros' sólo han perdido uno de sus últimos siete partidos y un triunfo les engancharía a la zona europea.

Para ello, necesita principalmente mejorar sus números lejos de Ipurua, con sólo ocho puntos sumados y un triunfo, a inicios de octubre en Montilivi. José Luis Mendilibar tiene prácticamente a toda su plantilla a su disposición y la única duda para el once es el estado físico de Arbilla.

--PROGRAMA DEL SÁBADO DE LA JORNADA 27 DE LALIGA SANTANDER.

Alavés - Eibar. Alberola Rojas (C.C.-manchego) 13:00.

Atlético - Leganés. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 16:15.

Barcelona - Rayo Vallecano. Melero López (C.Andaluz) 18:30.

Getafe - Huesca. Prieto Iglesias (C.Navarro) 20:45.