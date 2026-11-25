Dakonam Djené, capitán del Getafe CF, ante el Brighton en la Conference League 2026/27. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF visita este jueves (18.45 horas) al FC Iberia 1999 georgiano en la cuarta jornada de la fase liga de la Conference League 2026-27, con el objetivo de apuntarse la primera victoria continental del curso para mantener viva la esperanza de avanzar a las eliminatorias, ante un rival que tampoco ha ganado todavía en su primera participación en una gran competición europea.

El conjunto dirigido por José Bordalás afronta este inédito compromiso europeo en un momento delicado de la temporada. Tras caer el pasado domingo en el Coliseum ante el Atlético de Madrid (0-3), ocupan actualmente puestos de descenso en Liga y el 31º lugar en la tabla de la Conference, después de la última derrota frente al Brighton (0-1) en la tercera jornada.

Con apenas un punto en su casillero después de tres jornadas disputadas, gracias al empate (1-1), y gracias, contra la Universitatea Craiova, el equipo 'azulón' necesita un triunfo que les permita creer en sus opciones para alcanzar los siete puntos que, presumiblemente, debe poseer para estar en los cruces.

Enfrente estará un FC Iberia 1999 que llega en una situación clasificatoria muy similar, ya que marcha en la 29ª plaza también con un solo punto, fruto de un empate -1-1, ante el Mjallby- y dos derrotas -la más reciente en su visita al Copenhague (2-1)-, por lo que el choque en la capital georgiana se presenta como una cita directa entre dos equipos que urgen una reacción temprana y no dejarse los deberes para el último día.

El equipo georgiano, vigente campeón georgiano y líder con solo un punto de ventaja en su Liga tras 34 jornadas, busca una primera victoria en su primera participación en una gran competición europea, aunque su bagaje más reciente no es demasiado halagüeño, ya que no ha ganado ninguno de los cinco encuentros europeos que ha disputado este curso como local en los 90 minutos -solo ganó uno en la prórroga-. Su principal amenaza será Amiran Dzagania, autor de 11 goles en el torneo doméstico.

Y en el caso del Getafe, debe tener en cuenta que el calendario ha reservado para la sexta y última jornada el plato fuerte de esta primera fase. Los de Bordalás visitarán el 17 de diciembre al Ajax en el Johan Cruyff Arena -donde ya avanzaron a octavos de final en la Liga Europa 2021-2020-, donde pueden llegar, si no cumplen antes, con la obligación de ganar para seguir con vida.

Para no ir con el agua al cuello, este 'EuroGeta' busca un triunfo tan sanador como aliviador, después de encadenar tres derrotas seguidas en todas las competiciones acusando un evidente problema ofensivo, ya que en ninguna de ellas ha marcado ni un solo gol.

Además, el bajo rendimiento, con una competitividad que parece sufrir el mal de las tres competiciones, se traslada a su versión lejos del Coliseum, perdiendo siete de sus nueve partidos oficiales fuera de casa esta temporada -solo ganó en Copa del Rey-; y no vence como visitante en Liga o Europa desde abril.

De cara al choque en Tiflis, el técnico del equipo 'azulón' presenta la baja de última hora del central Abdel Abqar por unas molestias en la rodilla, por lo que se una a la lista de bajas que ya integraban Sebastián Boselli, Dani Carvajal, Christantus Uche y Juanmi Jiménez -estos tres sin ficha para la competición-. Mientras que Andrés García parece recuperado tras pedir el cambio ante el Atlético, aunque partiría con ventaja en el carril derecho Kiko Femenía; y vuelve Nemanja Gudelj.