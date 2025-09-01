El Getafe cede a Uche al Crystal Palace y se hace con la cesión de Kamara

Christantus Uche durante un partido con el Getafe CF - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF anunció este lunes la necesaria marcha del centrocampista nigeriano Christantus Uche, que se va cedido con opción de compra obligatoria al Crystal Palace de la Premier League inglesa, mientras que confirmó la llegada del joven extremo inglés Abu Bakarr Kamara.

Uche fue una de la revelaciones la pasada temporada en el conjunto 'azulón', al que llegó procedente del Ceuta y donde se mostró prácticamente indiscutible para el técnico José Bordalás. Deja el Getafe CF tras disputar 41 encuentros y anotar cinco goles.

"Desde el Getafe CF le deseamos la mayor de las suertes en su nuevo desafío profesional y le agradecemos el ímpetu y el esfuerzo con el que siempre defendió a nuestro club. Esta siempre será tu casa, Uche", le despidió el club madrileño que con esta salida podrá inscribir nuevos jugadores.

Además, el Getafe CF informó de la llegada del extremo inglés de 22 años Abu Bakarr Kamara, que jugará cedido hasta final de temporada por parte del Hull City, con el que el año pasado disputó 36 encuentros en la Championship, la segunda división inglesa.

Por otro lado, el Rayo Vallecano confirmó la llegada del delantero brasileño Alexandre Zurawski, 'Alemao', que llega procedente del Pachuca mexicano y que la pasada campaña fue clave en el ascenso del Real Oviedo a LaLiga EA Sports al marcar 14 goles.