Getafe - Deportivo Alavés: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Getafe recibe al Deportivo Alavés en el Coliseum en un partido marcado por la buena dinámica en la que llegan ambos equipos, más allá de haber caído ambos en su último duelo. Y es que, tanto el equipo azulón como el babazorro se encuentran en la primera parte de la tabla, bastante alejados de los puestos de descenso, cuya lucha por evitarlos es el principal objetivo de la temporada.

POSIBLES ALINEACIONES

Getafe: Soria; Femenía, Abqar, Duarte, Djené, Davinchi; Mario Martín, Luis Milla, Arambarri; Mayoral y Kamara.

Deportivo Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Jonny; Aleñá, Blanco, Ibáñez; Carlos Vicente, Toni Martínez y Denis Suárez.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Getafe y Deportivo Alavés de la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 horas en el estadio del Coliseum.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulones y los babazorros se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.