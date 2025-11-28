Getafe - Elche: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Getafe recibe este viernes en el Estadio Coliseum al Elche CF en la apertura de la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-2026, un duelo al que ambos conjuntos, separados por un punto, quieren cortar una racha de varios partidos sin conocer la victoria para poner más distancia con el descenso y mirar más cerca la zona europea.

POSIBLES ALINEACIONES

Getafe: Soria; Femenía, Iglesias, Duarte, Djené, Diego Rico; Luis Milla, Arambarri; Liso, Mayoral y Sancris.

Elche: Peña; Varela, Núñez, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Febas, Mendoza, Aguado; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Getafe y Elche de la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 28 de noviembre a las 21.00 horas en el Coliseum.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulones y los franjiverdes se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga, en abierto.