El Getafe necesita dar un paso adelante en Europa arropado por el Coliseum

Archivo - Los jugadores del Getafe CF Martín Satriano y Johan Mojica celebran un gol en la Conference League 2026/27. - Alberto Gardin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF recibe este jueves (18.45 horas) al FC Lugano en la segunda jornada de la fase liga de la Conference League 2026-27, primer duelo europeo del curso en el Coliseum para el equipo 'azulón', que quiere hacer bueno el empate del estreno con su primer triunfo europeo en seis años, ante un conjunto suizo que llega al alza tras vencer en el primer encuentro.

Los pupilos de José Bordalás se estrenan en casa en la fase liga de la tercera competición europea, en un partido en el que buscan dejar atrás su irregularidad reciente, con solo un triunfo en sus últimos nueve encuentros oficiales -fue ante el Málaga CF (1-0) el 20 de septiembre-.

En esa serie de partidos, el más reciente fue en LaLiga EA Sports ante el Rayo Vallecano, rival ante el que supo resistir con un jugador menos durante más de una hora para sacar un empate (1-1); el segundo consecutivo, después de salvar otro punto con un gol postrero de Nemanja Gudelj en su visita al Universidad de Craiova rumano en la primera jornada de la Conference.

En ese, como en todo el inicio de temporada, el problema fue la producción ofensiva. Ante el equipo rumano, los 'azulones' apenas remataron tres veces a puerta y en LaLiga promedian 2,7 disparos entre los tres palos. Esto explica que el Getafe solo haya marcado más de un gol en un partido en dos ocasiones este curso, ambas ante el Partizan en la previa de la competición, y no lo hace desde finales de agosto.

Ahora, quieren darle la vuelta arropados por su público en el Coliseum, donde solo han perdido 3 de sus últimos 13 partidos europeos, aunque el último que data de febrero de 2020, cuando recibieron al Ajax de Ámsterdam justo antes de la pandemia del coronavirus. El feudo 'azulón' debe ser clave en el objetivo de los de Bordalás de avanzar lo máximo posible en esta competición.

El técnico alicantino volverá a alinear al equipo más fresco en busca de la mejor gestión de minutos para un equipo que ya acumula 12 partidos oficiales a estas alturas y que necesita dar un paso adelante. No estará Dani Carvajal, que ya jugó el lunes el Liga y no está inscrito en la Conference, así como tampoco los lesionados Zaid Romero, Orel Mangala e Iván Azón.

Enfrente, un Lugano que sorprendió en la primera jornada y venció al remontar un 1-2 en contra ante el Estrella Roja, que ha pisado Champions en los últimos años, cuando quedaba algo más de media hora. Un chute anímico que refrendaron después, goleando (0-4) en su Copa nacional al Pully, para viajar al sur de Madrid con la intención de asaltar el Coliseum.

El conjunto suizo, entrenado por Mattia Croci-Torti, está en esta fase liga tras una larga travesía que incluye las eliminaciones en las previas del Dukagjini, el NSÍ Runavík y el Maccabi Tel Aviv, para disfrutar de su quinta temporada en la fase final de una competición europea desde la 17-18.

Además, son líderes de la Superliga de Suiza con seis puntos de renta en apenas 10 jornadas, y le avalan sus 61 goles a favor por solo 15 en contra en 19 partidos disputados en lo que va de temporada, que para ellos arrancó a finales de julio. Sin bajas en un equipo que mezcla la veteranía de, por ejemplo, el suizo Renato Steffen o el alemán Kevin Behrens, y el desparpajo de jóvenes como el también suizo Daniel Dos Santos.