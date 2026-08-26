El Getafe quiere rematar su regreso a Europa en Belgrado

Enes Ünal, Getafe CF - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF visita este jueves (21.00) a un FK Partizán de Belgrado en crisis para disputar la vuelta del 'playoff' que le meta esta temporada en la Conference League, con la buena renta del 3-1 que cosechó en la ida del Coliseum la semana pasada.

Los de José Bordalás tienen muy en su mano volver a competición europea más de seis años después de su presencia en la Liga Europa de la temporada 2019/20, cuando el equipo madrileño cayó en octavos de final contra el Inter de Milán.

El técnico alicantino volvió a ser el artífice la pasada temporada de esta nueva opción europea terminando la Liga en séptima posición, después de una espectacular segunda vuelta. Ahora, el Getafe quiere rematar su billete a Europa, esta vez a una Conference League con caché y opciones de hacer historia.

Los del sur de la capital perdieron a Luis Milla y Mauro Arambarri, pero mantienen algunas piezas importantes, además de que esta vez, desde verano, se han reforzado bien. El debut en LaLiga EA Sports contra el Deportivo Alavés dejó serias dudas (3-0) pero, a partir de ahí, el 'Geta' ha ido creciendo en sus partidos.

Contra el Partizán, el pasado jueves, los madrileños sufrieron e incluso se vieron contra las cuerdas con un 0-1 que logró empatar antes del descanso, más la expulsión de Abdel Abqar a 20 minutos del final. Sin embargo, el cuadro de Bordalás sacó adelante el encuentro y encarriló un billete a Europa que no se le puede escapar.

Los fichajes de Andrés García, Johan Mojica, Enes Ünal y Francho Serrano han encajado a la perfección de momento, como se pudo ver en esa reacción en el Coliseum o en el triunfo ante el Racing de Santander el domingo en la segunda jornada liguera. Sin confianzas, contra el Partizán, el partido debería ser un trámite.

El equipo serbio atraviesa una crisis deportiva e institucional, con tres derrotas seguidas de cinco jornadas en el inicio de su Liga que han llevado a la dimisión en bloque de la directiva. Entre ellos, el técnico Sasa Ilic quiso dejar su cargo esta misma semana, pero se le pidió que se hiciera cargo al menos contra el Getafe.