Getafe - Real Oviedo: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

El jugador del Getafe Juan Iglesias durante un partido de Liga. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Getafe recibe este sábado al Real Oviedo en el Coliseum (14.00 horas), en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los locales buscan tres puntos que les permitan continuar en la zona alta de la tabla, mientras que los asturianos quieren encadenar su segundo triunfo consecutivo.

POSIBLES ALINEACIONES

Getafe: Soria; Iglesias, Djené, Duarte, Diego Rico, Davinchi; Mario Martín, Milla, Arambarri; Liso y Mayoral.

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Costas, Calvo, Alhassane; Dendoncker, Reina; Hassan, Ilic, Brekalo; y Rondón.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta al Getafe y el Real Oviedo de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 13 de septiembre a las 14.00 horas en el Coliseum.

DÓNDE VER

El duelo entre los getafenses y los carbayones se podrá ver por televisión a través del canal Movistar+ LaLiga.