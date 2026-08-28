El Getafe se reencontrará con el histórico Ajax de Míchel en la Conference League

Archivo - Imagen de la ida de la eliminatoria de 1/16 de la Liga Europa 19-20 entre el Getafe CF y el Ajax FC - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un histórico del fútbol europeo y 'viejo conocido' como el Ajax FC neerlandés, entrenador por el español Míchel Sánchez, será el principal rival del Getafe CF en la fase de liga de la Conference League 2026-2027, según deparó el sorteo de este viernes y fue relativamente amable para los azulones.

El equipo madrileño vuelve a jugar competición europea por primera vez desde que lo hiciese en la temporada 2019-2020, en la cual, justo antes de pararse por la pandemia, se cruzó en los dieciseisavos de final de la Liga Europa con el Ajax FC, que partía como claro favorito.

Sin embargo, con José Bordalás también en el banquillo, el Getafe fue capaz de batir al tetracampeón de Europa en el Coliseum en la ida por 2-0, con goles de Deyverson y Kenedy, un resultado que le bastó para dar la campanada en el Johan Cruyff donde cayó por 2-1 con Jaime Mata haciendo el tanto azulón. De ese equipo, además del técnico alicantino, sobreviven el guardameta David Soria y el central Djené.

El conjunto getafense tendrá que volver a visitar el Johan Cruyff al equipo que dirige el español Míchel, exentrenador del Rayo Vallecano y el Girona FC, en lo que será su principal examen en una liguilla donde su otro gran rival será el Brighton inglés, que pasará por el Coliseum.

En su campo también jugará el Inter Escaldes, el primer equipo de Andorra en jugar una competición europea y donde milita Maurizio Pochettino, hijo del actual seleccionador de los Estados Unidos, y el Lugano suizo, mientras que visitará al Universidad Craiova rumano y al Iberia Tbilisi georgiano en una liguilla que no se presenta excesivamente compleja y que arranca el 15 de octubre y acaba el 17 de diciembre, con los ocho primeros evitando el 'playoff' de repesca de una competición cuya final es en Estambul el 2 de junio de 2027.