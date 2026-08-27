El Getafe CF jugará la Conference

Enes Unal celebra un gol con el Getafe CF - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF firmó con sufrimiento su retorno oficial a una competición europea seis años pese a perder este jueves por 2-1 en Belgrado ante el Partizán serbio, gracias a que hizo valer la ida de la semana pasada en el Coliseum para meterse en la fase de liga de la Conference League 2026-2027.

El conjunto azulón estará este viernes en el bombo de la liguilla de la tercera competición de clubes de la UEFA después de pasar apuros en el segundo capítulo de su eliminatoria contra un rival que aparcó la crisis que atraviesa y que batalló hasta el último suspiro para forzar, al menos, la prórroga.

Pero la tropa de José Bordalás tiró de su carácter para aguantar después de un partido en el que no estuvo demasiado brillante, con mejor juego en los segundos 45 minutos, pero donde no se puso nervioso en ninguna de las dos ocasiones en las que fue por detrás en el marcador e hizo valer el 3-1 de la semana pasada y el tanto de Enes Unal en la capital serbia.

De todos modos, su puesta en escena fue quizá un tanto contemplativa y le pudo costar caro. No logró tener el control del choque y concedió demasiadas faltas al borde del área, aunque el Partizán no sacó nada positivo, más allá de un gol anulado por centímetros a Milic y un par de acercamientos amenazantes. El Getafe, por su parte, mejoró en el tramo final y a punto estuvo de marcar en un potente disparo desde fuera del área de Mangala y en una buena internada de Ramón Terrats que no encontró un pie amigo.

El equipo madrileño salió con otra intensidad para la segunda mitad, pero curiosamente fue cuando encajó el 1-0. Terrats perdió un balón en conducción cerca del área y Jeh avivó con un potente disparo las ilusiones locales al poco de reanudarse el partido. La alegría le pudo durar poco al equipo serbio, pero Krunic metió un pie salvador en su mano a mano con Unal a renglón seguido.

Otra pérdida innecesaria, de Johan Mojica, estuvo a punto de costarle otro disgusto a los azulones, pero Comic disparó demasiado arriba ante David Soria. El Getafe espabiló, fue aprovechando los espacios rivales y finalmente encontró el premio en el 1-1, obra de Unal y que parecía finiquitar la eliminatoria.

Pero no fue así porque el Partizán, pese a su mal momento deportivo, no se vino abajo y volvió a coger ánimo con el tanto de Kojzek en el minuto 76. Quedaba tiempo suficiente y el equipo de Belgrado apretó, pero los de Bordalás, con algún apuro, lograron mantener su preciada ventaja y firmaron su trabajado retorno europeo.