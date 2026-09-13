El Getafe se topa también con Aubameyang y el Celta y el Málaga siguen sin ganar

Pierre-Emerick Aubameyang celebra su gol en el Getafe CF-Deportivo de A Coruña de LaLiga EA Sports 26-27 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Getafe CF se topó también con el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang y no pudo pasar del empate a un gol con el Deportivo de A Coruña, mismo resultado que firmaron el RC Celta y el Málaga CF para continuar ambos sin ganar, en partidos correspondientes a la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027 disputados este domingo.

En el Coliseum, el Getafe no pudo romper su actual mala dinámica de resultados y sumó tercera jornada consecutiva sin ganar después de toparse con un Deportivo de A Coruña que, por otro lado, sigue con su buen arranque, invicto y agarrado a la inspiración de su goleador para ir sacando valiosos puntos.

El conjunto azulón arrancó mejor el partido y dominó sobre todo la primera media hora, aunque no tuvo realmente grandes ocasiones, y la pausa de hidratación dio un poco de aire a un 'Dépor' que se asentó mejor y que amenazó a David Soria por medio de Quagliata y de Mario Soriano.

Tras el descanso, el equipo que entrena José Bordalás continuó con alguna dificultad ante un rival ordenado y tranquilo, pero sin embargo gozó de su mejor oportunidad, con el larguero cruzándose en un disparo de Mario Martín tras un balón a la salida de un saque de esquina.

Esto animó algo más al Getafe CF que finalmente encontró el 1-0 pasada la hora de juego tras una gran acción de Ramón Terrats. Antonio Hidalgo metió cambios en busca del empate y lo logró gracias a una vez más a la aparición de Aubameyang que firmó su quinto gol liguero tras una asistencia del joven Yeremay Hernández. El equipo coruñés cogió fe y achuchó al final, aunque hubo reparto de puntos.

Esta misma situación se dio en el Estadio ABANCA Balaídos donde se veían las caras el RC Celta y el Málaga CF, dos equipos que aún no han ganado en esta campaña y que tendrán que esperar a la jornada intersemanal para volver a intentarlo.

El conjunto que entrena Claudio Giráldez dejó claro que no está tan fino y efervescente en su fútbol como la temporada pasada, y dejó escapar la victoria en los compases finales para encadenar su tercer empate consecutivo y evidenciar sus problemas ofensivos ante un rival que tampoco parece ir sobrado a nivel ofensivo.

El Celta aprovechó los errores visitantes para tener sus mejores oportunidades y se adelantó en el marcador en los últimos minutos del primer tiempo por medio de Ferran Jutglà. Tras el descanso, Williot Swedberg pudo dar calma a los locales, pero no acertó en su mano a mano, y el Málaga al final decidió atreverse más y se llevó un punto en un saque de esquina rematado por Adrián Niño.