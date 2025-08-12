Giacomo Raspadori: "Estoy muy feliz y motivado para triunfar en el Atlético de Madrid"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo atacante italiano del Atlético de Madrid Giacomo Raspadori se ha mostrado "super feliz" y también "emocionado" por llegar al club 'colchonero' y desea poder debutar cuanto antes junto a sus compañeros delante de la afición rojiblanca, tras firmar hasta 2030 con el club del Estadio Riyadh Air Metropolitano.

"Estoy súper feliz y motivoado porque pienso que ni siquiera en el mejor de los sueños se puede llegar a pensar en vestir la camiseta de un club tan importante. Estoy realmente orgulloso de tener esta oportunidad y no veo la hora de salir al campo, no veo la hora de intentar junto a todo el equipo hacer felices a los aficionados", aseguró, en italiano, en su primera entrevista a los medios del club.

Raspadori, que ha ganado dos 'Scudettos' en Italia con el Nápoles, destacó que haber ganado esas dos ligas ha sido "muy importante". "Sin duda me trae aquí con muchas ganas y haré todo junto a mis compañeros, junto al equipo, para ganar algo también aquí. Pienso que no hay nada más bonito que con sacrificio, con sudor, con determinación lograr ganar trofeos", añadió.

Sobre su carácter, el extremo --que puede jugar de delantero-- se definió como alguien "respetuoso". "Soy muy ambicioso, pero siempre he intentado poner el bien del equipo por delante de todo, siempre he dejado y siempre intento dejar todo lo que tengo en el campo sin reservarme nada, sin pensar en lo que viene después", aseguró, en una filosofía que parece encajar bien con la de su nuevo técnico, el 'Cholo' Simeone.

"Quizá con pocas palabras, quizá siempre con la actitud, pero me gusta también ser un ejemplo en la actitud para intentar transmitir siempre algo positivo a los que están a mi alrededor", agregó, en este sentido.

Y respecto a su nuevo entrenador, comentó que ser entrenado por Simeone es algo "grandísimo". "Es un entrenador total, un entrenador que ha demostrado muchísimo, siempre ha hecho ver que sus equipos tienen características muy claras. Siempre le he admirado mucho, siempre he visto muchas cosas que me llamaban la atención, por eso estoy séper emocionado y séper feliz de conocerle y trabajar con él", se sinceró.

También destacó la "grandeza" del aficionado 'colchonero' y cuánto transmiten a los que están dentro del campo. "Transmiten su pasión por esta camiseta. Espero junto a todo el equipo poder regalarles muchas alegrías y celebrar cosas juntos, porque transmiten sin duda una pasión por esta camiseta que se ve en Italia, pero pienso que se ve en todo el mundo. Yo la he vivido claramente como italiano y se nota que es una pasión muy fuerte por una camiseta importantísima en el mundo del fútbol", valoró.

El italiano se convirtió este lunes en nuevo futbolista del Atlético de Madrid por las próximas cinco temporadas, hasta 2030, tras el acuerdo alcanzado entre el conjunto colchonero y el Nápoles italiano. A sus 25 años, es doble campeón de la Serie A y ganó la Eurocopa con Italia en 2021, disputando un partido en el torneo continental.