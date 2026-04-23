Gil Marín: "Hablar de fútbol en España es hablar de reputación e identidad"

El CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, en 'The Forum'. - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, defendió este jueves que "hablar de fútbol en España es hablar de reputación e identidad", porque los clubes profesionales son "el motor de una industria que genera pasión, puestos de trabajo y con una tendencia clara a seguir creciendo", y que ahora vira a "una industria del entretenimiento" y no solo deportiva.

"Llevo más de 30 años en el sector y tenía la necesidad de contar lo que para mí es el sector y sus actores. El fútbol es mucho más que 90 minutos en el terreno de juego. El fútbol está entrando en una nueva etapa completamente diferente al fútbol tradicional. Y la nueva etapa la vamos a definir entre todos", arrancó en su discurso inicial en 'THE FORUM', impulsado por el club rojiblanco y Apollo Sports Capital.

En el Riyadh Air Metropolitano, Gil Marín reveló que la "razón" por la que Apollo entró como accionista mayoritario en el Atlético es "el cambio estructural que se está llevando a cabo en el fútbol y la relevancia que los fondos de inversión le están dando". "Es un sector estratégico", agregó.

"Mi misión era explicar a los fondos que la esencia del fútbol es el aficionado y todo gira en torno a él. Hay que hacer girar por la misma carretera el vehículo del club y el vehículo de la sociedad que sostiene al club. Conseguir un equilibrio entre la pasión de los aficionados y la cuenta de resultados, entre la pasión del juego con lo aburrido de la cuenta de resultados, y eso es complicado", explicó.

El CEO del Atlético recordó en sus palabras que "el fútbol es un deporte global, pero también es educación, cultura, y futuro". "Todos los clubes intentamos formar personas más allá de jugadores, que aprendan a respetar, a convivir, a entender los valores del deporte, que son los mejores para afrontar el reto de la vida", sostuvo.

Y ensalzó el papel del fútbol profesional en España, generando ya casi "un 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y 195.000 empleos", y pagando "8.500 millones en impuestos". "Los clubes somos el motor de una industria que genera pasión, puestos de trabajo y con una tendencia clara a seguir creciendo", apuntó.

"Contribuimos de una manera clara y directa a lo que significa la marca España. Hablar de fútbol en España es hablar de reputación e identidad. Por esto, el Mundial 2030 será una confirmación de lo que España puede hacer como marca a través del fútbol", expresó, un Gil Marín que reveló que unos 3,5 millones de personas visitó el Metropolitano el último año, y afirmó que la Ciudad del Deporte "ya no tiene vuelta atrás".

Finalmente, reconoció que "hace mucho tiempo" la gestión del fútbol "no era muy profesional", pero hoy ya "es una verdadera industria del deporte". "Y ahora estamos virando a una industria del entretenimiento", añadió.

"Gracias Javier Tebas -presidente de LaLiga- por haber sido capaz, luchando contracorriente, de regularizar nuestro fútbol y darle valor. Gracias Rafael Louzán -presidente de la RFEF- por haber querido buscar y conseguir la paz entre LaLiga y la RFEF. A Al-Khelaïfi -presidente del PSG y la EFC- por haber conseguido la unidad entre los clubes de Europa. Y al presidente Ceferin, que ha tenido la inteligencia y la capacidad de cambiar la imagen que tenía UEFA", concluyó Gil Marín.