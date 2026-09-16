Gil Marín: "Propongo limitar el número de partidos a los futbolistas"

Archivo - Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, propuso este miércoles "limitar el número de partidos" a los futbolistas y "que de los 38 encuentros" de la Liga "solo puedan jugar 31 ó 32", criticando que "UEFA y FIFA quieren más partidos porque da más dinero y más poder".

"Sé de dónde viene el club y es para sentirse orgulloso del crecimiento. Por muy buen trabajo que yo haya hecho junto a mi equipo, sin el crecimiento del sector, sin la regulación que implantó LaLiga hubiera sido impensable que nosotros hubiéramos llegado a superar los 500 millones de euros de facturación o la valoración actual de más de 2.000 millones de euros", expresó durante un encuentro en World Football Summit junto a Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, y Maheta Molango, presidente del sindicato de futbolistas en Inglaterra.

Haciendo un balance de la última década, Gil Marín destacó que "el fútbol se ha profesionalizado por completo", después de "una época en la que el fútbol era un deporte muy relevante, con una gestión muy amateur". "LaLiga ha cambiado por completo, la gestión ha profesionalizado todos los clubes, y eso ha hecho que todo se dispare y a partir de ahí ya cada uno busca su hueco para crecer a su manera, con sus colores", agregó.

Y sacó pecho del rendimiento del club en los últimos 14 años. "Ser uno de estos seis privilegiados que de manera consecutiva sin una sola excepción han jugado 14 años consecutivos la primera fase de la Champions es para sentirnos más que orgullosos", dijo.

Gil Marín también abordó el futuro en el fútbol, también como vicepresidente de LaLiga y miembro de otras organizaciones. "Tebas defiende la esencia del fútbol y busca equilibrios entre los pequeños y los grandes. Ceferin también en UEFA. Y la gobernanza es esencial, porque depende de quién está al frente de las instituciones se respetarán más o menos los valores del fútbol", comentó.

Y planteó un reto para proteger la salud del deportista con calendarios saturados. "UEFA y FIFA quieren más partidos porque da más dinero y más poder, y el poder te consolida y te garantiza la perpetuidad. Debemos buscar un punto de equilibrio que es esencial, sobre todo, para los clubes grandes", apuntó.

"Yo propongo siempre en UEFA limitar el número de partidos en Liga (a un futbolista), que un entrenador le diga mira de los 38 de Liga tú tienes este jugador disponible 31 ó 32, y que él se busque la vida para saber que tiene esa limitación de partidos", propuso tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Desde LaLiga, también analizaron los diez últimos años. "Desde el año 15-16, hay un crecimiento de los ingresos de televisión de un 70%, y también han crecido los ingresos comerciales, la asistencia a estadios, los seguidores en redes sociales... Vemos una explosión social que nos consolida como marca global", destacó el directivo de LaLiga.

Además, resaltó el aumento de empleados en la patronal, pasando de 84 a 589 en la última década. "Estamos en 161 países, por lo tanto ya hablamos de una internacionalización", comentó. "Hace 10 años estábamos hablando de una competición local con una ambición internacional, ese era el sueño. Hoy estamos hablando, sin ninguna duda, de una organización global", señaló Javier Gómez.

El director general corporativo de LaLiga fue calificado por Molando como "el padre del 'fair play' financiero del fútbol español". "Más de una vez fui a llorar mis penas en el Mallorca", dijo bromeando el que fuera consejero delegado del club balear desde 2016 hasta 2020.

"La Premier debe su éxito a la buena gestión, aunque yo creo que LaLiga hace cosas mejores en muchas cosas, pero creo que la Premier lo debe a una serie de cosas que LaLiga lamentablemente no tiene, por ejemplo, el tema del idioma. Que la afición pueda escuchar a sus jugadores favoritos en un idioma que ellos mismos entienden directamente es muy potente", defendió Maheta Molango.

Y abordó el tema del tope salarial en Inglaterra, al que el sindicato inglés se opuso. "Pensamos que hay que gastar lo que uno no tiene, sino sería injusto. ¿Por qué no puede gastar lo que se puede permitir? Es un poco lo que se hizo aquí en España: gástate lo que tú te puedes permitir y si eres capaz de crecer, pues fenomenal", explicó.