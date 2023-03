Giráldez: "Es el partido más importante de la temporada"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barcelona Femenino, Jonatan Giráldez, reconoció este martes que el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions es "el más importante de la temporada" y en el que deberán tener "la consistencia" que perdieron en el tramo final del duelo en el Olímpico, del que salieron con una escasa renta de un gol (0-1).

"Es el partido más importante de la temporada, por el momento en el que estamos. Desde mi punto de vista. No entiendo que tengamos que atacar bien y defender mal, tenemos que hacer ambas cosas bien. Generar más ocasiones de gol y no desconectar a nivel defensivo. Debemos tener la consistencia que no tuvimos en Roma en los últimos diez minutos de partido", valoró el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles (18.45 horas).

Giráldez advirtió de que "cada detalle puede costar caro", después del 0-1 de la ida, que "hace que todo sea más importante". "El punto de concentración tiene que ser el mismo durante todo el partido. Mañana, con el apoyo de la afición, seguro que será más fácil. Veo al equipo súper preparado", agregó sobre un encuentro que se disputará en el Spotify Camp Nou.

"Estás en el Barça y no es solo ganar, es dar espectáculo y muchos goles. Y aquí entra el factor resultadista. Quiero impartir justicia en esto, porque viendo los últimos partidos creo que por ocasiones fuimos infinitamente mejores que el rival, aunque acabamos sufriendo, y ante el Madrid generamos el triple", opinó el técnico, después de encadenar dos triunfos por la mínima, el último ante el Real Madrid en la Liga F.

Así, criticó que se valore solo "el número de goles que has metido, pero no el juego". "Si metes muchos goles es que has jugado bien y cuando no los has metido, no has jugado tan bien", reflexionó. "Mi labor como entrenador es rebajar la euforia cuando marcamos muchos goles y los días que no marcamos tantos goles analizar lo que hemos hecho bien y mal, pero nunca desde el resultado", concluyó Giráldez.