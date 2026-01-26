Girona - Getafe: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC busca este lunes ante el Getafe en Montilivi, en el último partido de la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports y en el posible estreno de Marc-André ter Stegen, una cuarta victoria consecutiva que le permita seguir poniendo distancia sobre la zona de descenso, a la que tampoco quieren acercarse los azulones, que enlazan seis jornadas sin ganar.

POSIBLES ALINEACIONES

Girona: Ter Stegen; Ricón, Vitor Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Beltrán, Lemar, Martín, Bryan Gil; y Vanat.

Getafe: Soria; Iglesias, Duarte, Djené, Rico; Femenía, Milla, Arambarri, Martín; Liso y Satriano.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Girona y Getafe de la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el lunes 26 de enero a las 21.00 horas en Montilivi.

DÓNDE VER

El duelo entre los gironís y los azulones se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.