El Girona de Michel, un líder histórico

Es el primer equipo líder en la jornada 12 sin contar Barça, Madrid y Atlético desde 2002

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Girona venció a Osasuna (2-4) el pasado sábado mientras que el Real Madrid no pasó del empate ante el Rayo Vallecano (0-0) este domingo, resultados que han permitido al equipo catalán situarse líder en solitario de LaLiga EA Sports al final de la jornada 12, un primer puesto que no ostentaba a estas alturas un equipo que no fuera Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid desde la temporada 2002-03.

Hace ya casi tres meses desde que comenzara la competición y el Girona, tras 12 jornadas disputadas, es el sorprendente líder de LaLiga EA Sports. El equipo catalán está viviendo un arranque histórico con 31 puntos logrados de los 35 que han estado en juego, con 10 victorias y un empate que, con más de dos tercios de Liga aún por jugar, suponen el 63% de los puntos que logró el Girona al final de la pasada campaña.

Un ritmo de puntuación que ni Real Madrid, Barça ni Atlético han sido capaces de aguantar, siendo los de Míchel el actual líder en solitario de la Primera División. Un liderato histórico, pero no solo para el Girona, sino para LaLiga. Hacía 21 años desde que un equipo que no fuera Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid, estuviera en lo más alto de la clasificación en solitario. El último en lograr algo así fue la Real Sociedad, que en la temporada 2002-03 fue líder tras 12 partidos disputados, con 5 puntos menos de los que tiene el Girona.

Y es que las 31 unidades del equipo 'gironí' es uno de los mejores arranques históricos de Primera. Más allá de los tres 'grandes' del fútbol español, tan solo el Real Betis en la lejana campaña 34-35 (las victorias están multiplicadas por 3 puntos como ocurre en la actualidad) consiguió sumar la misma cantidad de puntos que los catalanes esta temporada. Es más, el equipo catalán ha igualado el 9º mejor arranque de la historia de LaLiga, siendo este a su vez el 6º mejor de lo que llevamos de siglo.

Unos guarismos que, hasta el momento, han asegurado un puesto entre los 3 primeros clasificados de la tabla. De los otros 8 equipos que arrancaron de manera idéntica al Girona la temporada, 6 acabaron ganando LaLiga -Real Madrid (32-33, 88-89 y 11-12), FC Barcelona (10-11 y 22-23) y Real Betis (34-35)- quedando en segunda posición el Real Madrid (58-59) y en tercer lugar el Atlético de Madrid (12-13). Por lo tanto, lo que sí ha asegurado hasta el momento un comienzo de temporada como el del Girona es un lugar entre los 4 primeros de la clasificación, lo que supondría la clasificación para la Liga de Campeones.

UN LÍDER CON UN ESTILO DEFINIDO

El Girona de Míchel es un equipo con identidad. Su verticalidad, presión alta y apuesta por el fútbol ofensivo son algunas de sus señas de identidad. Bajo un esquema de 4-3-3, que en ocasiones pasa a ser un 3-4-3 en términos ofensivos, el técnico madrileño ha encontrado el equilibrio para hacer daño a sus rivales y, a pesar de que es el equipo que más goles encaja de los 10 primeros clasificados, somete al rival a través del mejor ataque de LaLiga, donde son el equipo más goleador con 29 tantos.

Piedra angular de los catalanes es Aleix García. Por él pasan todos los ataques de los 'blanc-i-vermells', siendo el jugador del Girona que más acciones con balón ha realizado hasta el momento en Liga, con 1099. Además, es el máximo asistente del equipo, junto a Sávio y Dovbyk, con 4 pases de gol, y el jugador que más ocasiones ha creado hasta el momento, con 25. En la faceta goleadora, también ha ayudado al equipo con 3 goles, algunos de ellos decisivos como los que marcó en el Ramón Sánchez-Pizjuán y el Nuevo Mirandilla.

Y si Aleix es el catalizador del Girona, Sávio es el agitador. El extremo brasileño de tan solo 19 años, que se está estrenando en LaLiga, está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada en el fútbol europeo. Es el jugador menor de 20 años que más participaciones en goles ha realizado en las cinco grandes ligas hasta el momento con 7, siendo también el segundo jugador que más regates ha completado en LaLiga con 26, solo por detrás de Bryan Zaragoza (36).

Pero detrás de un gran equipo siempre hay un gran goleador, y el Girona lo ha encontrado en el ucraniano Artem Dovbyk. El delantero, ex del Dnipro-1, es la referencia ofensiva de los de Míchel. Gracias a su corpulencia, aporta una salida al equipo cuando se siente presionado en la construcción, y fija a los centrales rivales para que los extremos y centrocampistas puedan romper al espacio y generar peligro desde segunda línea. Además, a todo esto, hay que sumar que es el 5º máximo goleador de LaLiga con 6 tantos, y que tan solo Jude Bellingham (12) ha participado en más goles que él en lo que llevamos de temporada.

Un Girona cuya racha y estilo avalan que no es flor de un día, sino que estará en la terna por las posiciones de Liga de Campeones hasta el final de la competición. Y, ¿por qué no seguir soñando despierto con una heroicidad que no hace tanto fue capaz de conseguir en la Premier League el Leicester City? Robar un título de Liga a los más grandes del país.