El Girona sigue de dulce en un crispado RCDE Stadium

RCD Espanyol - Girona FC - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Los de Míchel, tres de tres en 2026, vencieron al Espanyol con un doblete de penalti de Vanat

Gazzaniga fue impactado con una botella desde la grada

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Girona ganó (0-2) al Espanyol este viernes en su visita al RCDE Stadium de la jornada 20 de LaLiga EA Sports para mantener su racha en 2026 y alejar la zona de descenso, mientras los locales alargaron su bache con tres partidos seguidos sin ganar.

El derbi catalán fue tenso y entretenido, con una parte para cada equipo, y dos goles visitantes de penalti, convertidos por Vladyslav Vanat en el descuento de ambas mitades. Ambas acciones fueron reclamadas por los de Manolo González y el partido terminó caliente, con parte de la grada local pagando su crispación con el meta visitante Paulo Gazzaniga, quien recibió el impacto de una botella de agua en la espalda, cerca de la cabeza.

Los de Míchel, que suman 24 puntos para empezar a pensar en nuevos objetivos para la segunda vuelta, mandaron en el primer tiempo, capaces de mover el balón y generar peligro a pesar de la intensidad que le puso el equipo 'perico' a sus acciones. Con todo, el Espanyol, quinto con 34, no tuvo opción en ataque y los visitantes pudieron adelantarse con Viktor Tsygankov y Vanta hasta que este firmó el 0-1 antes del descanso.

El penalti, y el rechace, los paró Marko Dmitrovic, pero sin al menos un pie en la línea, por lo que el ucraniano tuvo un segundo intento que no perdonó. La pena máxima de Omar El Hilali vino poco después de que los locales reclamasen un penal a Roberto Fernández. En el segundo tiempo, el Espanyol mejoró y fue el Girona quien tuvo que contener, con ocasiones de Leandro Cabrera y un Jofre que mejoró mucho a los locales como revulsivo tras el descanso.

Los de Míchel aguantaron bien y a la contra amenazaron en los últimos minutos con Yaser Asprilla. Precisamente, el colombiano forzó la segunda pena máxima, contacto aunque leve, que convirtió de nuevo Vanat. La tensión de un segundo acto de mucho roce, y las decisiones arbitrales, terminó de estallar en la grada con el lanzamiento de objetos que llegaron a impactar en Gazzaniga, esta vez sin las redes que se colocaron contra el FC Barcelona.