El Girona toma posiciones y el Burgos frena al Sabadell

Girona - Andorra - LALIGA

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Girona se impuso (2-0) al Andorra este domingo en una jornada 10 de LaLiga Hypermption positiva para Granada, Real Oviedo y un Burgos que venció (1-0) al Sabadell en un duelo directo para postularse a la pelea por la promoción.

El equipo catalán se hizo fuerte en Montilivi con una seria actuación para superar al Andorra y meterse en el 'Top 6' con 18 puntos y cinco jornadas seguidas sin perder. La racha andorrana topó con un golazo de Bryan Gil a los cuatro minutos de falta directa. A la media hora, el 2-0 de Vladyslav Vanat, en un grave error de Jesús Owono al intentar regatear al delantero, encarriló el partido.

El Andorra buscó la reacción con los cambios y pasó a jugar en campo rival, pero no regaló nada un Girona que quiere estar entre los candidatos al ascenso. Mientras, el Granada se pegó a la zona de promoción con su tercera victoria seguida, un 2-0 en Los Cármenes a un Cádiz que no levanta cabeza en zona de descenso.

Con mucho colorido en la grada y ambiente de derbi, sobre el césped hubo poco fútbol. El Cádiz se quedó con el balón sin saber llegar a la meta rival y el equipo nazarí tuvo la pegada de su lado con Gerard Gumbau, 1-0 que animó el derbi en el minuto 50, y Jorge Pascual. Igualmente, el Real Oviedo sumó 17 puntos, a uno del sexto puesto, con un 1-2 sobre un Ceuta en zona roja.

El equipo asturiano se llevó el encuentro a balón parado, con los goles de Samu Rodríguez y Carlos Domínguez, y también con la pizarra recortó el equipo ceutí con Álex Camacho, ya demasiado tarde para encontrar la épica. Otro equipo en buen momento es un Eldense que, desde que hizo oficial la llegada de Leo Messi como propietario, está abonado a las remontadas y las victorias.

El equipo alicantino firmó la tercera seguida a costa (2-3) del Real Valladolid en el José Zorrilla, para sumar 14 puntos y asentarse en mita de tabla. El Pucela, disfrutando de buenos resultados tras mucho vía crucis, vio frenada su escalada con el gol definitivo de Mariano Carmona en el minuto 95, jugando con uno menos los locales por la expulsión de Victor Fernández en el 72'.

En el duelo que cerró el domingo en Segunda, el Burgos, también con 17 puntos, se levantó de las últimas dos derrotas frenando a un Sabadell que podía afianzarse en el 'Top 6' pero que se quedó décimo con 16. El Plantío supuso la segunda derrota de la temporada de un desonocido equipo catalán, minimizado por el cuadro castellano. Los locales, aún más encima del rival en el segundo tiempo gracias a los cambios, mercieron una victoria mayor. El meta Diego Fuoli sostuvo al Sabadell, e incluso llegó a pararse un penalti, que el colegiado ordenó repetir. A la segunda, Curro Sánchez marcó el 1-0 en el minuto 53 que mandó hasta el final, sin reacción catalana.