El Gobierno reitera su apoyo a las campeonas del mundo y afirma que las quiere ver "jugar y ganar"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, reiteró este martes el apoyo del Ejecutivo a la selección española femenina de fútbol, actuales campeonas del mundo, y mostró su "interés" en que las futbolistas "puedan jugar sus partidos", porque "lo más importante es verlas jugar y ganar".

"El Gobierno tiene interés en que la selección española pueda jugar sus partidos, que no se produzca que la federación no deje a España sin selección. Nosotros queremos que haya cambios, que sean rápidos, que se restablezca la confianza de las jugadoras. Y lo más importante, lo que queremos es verlas jugar y verlas ganar", sostuvo la titular de Política Territorial en funciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Rodríguez repitió que las jugadoras "ya han demostrado que son campeonas del mundo" y recordó que los dos encuentros de la Liga de Naciones ante Suecia, este viernes, y Suiza, el próximo martes 26 de septiembre, son "muy importante", también "para esos próximos Juegos Olímpicos". "Por tanto, el Gobierno lo que apoya es a las campeonas y las quiere ver jugar y ganar", recalcó.

EL CSD, "A FAVOR DE LAS JUGADORAS", AUNQUE SI NO ACUDEN, APLICARÁN LA LEY

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, también se mostró este lunes "cerradamente a favor de las jugadoras" de la selección femenina en el conflicto que viven con la RFEF. Así, desde esta mañana ha comenzado un diálogo con las capitanas del combinado nacional para convencerlas de que acudan a la concentración con la promesa de que el Gobierno hará "lo que sea necesario para regularizar la situación" en la federación, admitiendo que si deciden no ir, no tendrán más remedio que "aplicar la ley" y sancionarlas.

"Estamos cerradamente a favor de las jugadoras de la selección femenina de fútbol, pero yo no sé todavía por qué ha habido conflicto, porque es que soy incapaz de saberlo porque nadie me lo ha explicado, por qué hay un intercambio de, en teoría, de reproches, de nombres, de acusaciones, al Gobierno no le ha llegado absolutamente nada", señaló Francos en 'El Larguero' de la cadena SER.

El lunes, en su primera lista como seleccionadora, Montse Tomé convocó a la mayoría de las campeonas del mundo, así como a Mapi León y Patri Guijarro, que regresan tras perderse el Mundial por ser parte de 'las 15', y Rosa Márquez y María Méndez, aunque con las ausencias significativas de Jenni Hermoso y Alba Redondo.

Posteriormente, varias jugadoras lamentaron haber sido convocadas porque su deseo de no serlo "por motivos justificados" y que habían dejado "claro" en su comunicado del pasado viernes sigue "plenamente vigente", y recalcaron que la convocatoria no se ha realizado "en tiempo y forma" según la normativa por lo que no las pueden exigir "acudir".