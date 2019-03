Godín: "Somos los que más lo sufrimos"

Publicado 12/03/2019 23:05:59 CET

El capitán del Atlético de Madrid, Diego Godín, lamentó la eliminación en la Liga de Campeones contra la Juventus de Turín (3-0), en los octavos de final, y aseguró que los jugadores son los que más sufren tras noches como la de este martes.

"No pudimos encontrar circuitos para hacerles daño, defendimos pero ellos encontraron los goles. No tuvimos respuesta ofensiva para encontrar un gol. No nos han sorprendido en nada, sabíamos que era un partido duro jugara quien jugara. Ellos marcaron los goles", insistió el uruguayo.

"No encontramos la posibilidad de hacer daño a nivel ofensivo, atacaron bien e hicieron un partido inteligente. Ahora vamos a seguir hasta el final de temporada dándolo todo. Nosotros somos los que más lo sufrimos", dijo en declaraciones a Movistar +.

"Somos los que más lo lamentamos, queda mucha temporada y hay que seguir hasta el final siempre", finalizó el central colchonero.