Gordon: "Quizás debo ser más egoísta, pasar menos el balón y marcar más goles"

Anthony Gordon con el FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del FC Barcelona Anthony Gordon ha asegurado que puede dar "mucho más" y que podrá demostrarlo en el campo, empezando por el duelo de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones que el conjunto azulgrana disputa este martes ante el Aston Villa, y ha explicado que quizás debería ser "más egoísta" y conservar más el balón para anotar "más goles".

"Siempre me exijo lo mismo: marcar, asistir, intentar ser ese jugador que puede cambiar el devenir del juego, alguien que asuma responsabilidad. Los mejores jugadores de la historia así lo han hecho. Puedo hacer más, quizás pueda ser un poco más egoísta en ocasiones, a veces quizás paso demasiado el balón, no lo sé. Y, sin duda, marcar más goles. La realidad es que los goles ganan partidos y estoy aquí para ganar títulos, así que vengo aquí para marcar tantos goles como pueda", declaró en rueda de prensa.

Además, afirmó que "ser consistente es el mayor de los retos en el mundo del fútbol, también en la vida". "Es difícil ser consistente. Hay que dar siempre lo mejor de uno mismo, pero intento hacer aquello que me funciona. Hay cosas que varían en función de cada cual. Yo, por ejemplo, tener una buena rutina, leer libros, intentar dar lo máximo en cada entrenamiento... Estas son las cosas que hacen que sea mejor y más consistente, e intento hacerlo a menudo y de la mejor manera posible", indicó.

Eso sí, explicó que no cree que compita con Karim Adeyemi por un puesto. "A decir verdad, compito contra mí mismo, no me fijo en nadie más. Ningún éxito o fracaso de otra persona me afecta. Yo no soy así, yo me centro en mí mismo, en lo mejor que yo puedo hacer, si juego 90 minutos o si juego cinco, da igual, intento siempre aportar la mejor versión de mí mismo durante el tiempo que juego", manifestó.

Además, se puso nota en lo que va de temporada. "Un 7 o un 7,5. Empecé bastante bien, teniendo en cuenta que este es un país nuevo para mí, un gran cambio, un nuevo equipo. Pero puedo aportar más, puedo hacer más. Me llevará tiempo seguir creciendo, asentarme, y cuando eso ocurra, veréis lo mejor de mí, que estoy convencido de que todavía no se ha visto", advirtió.

Sobre su adaptación, confesó que todo el mundo le ha hecho "sentir bienvenido". "Es una cultura fantástica, todos son buena gente, con mucho joven, es genial formar parte de un equipo así. Los angloparlantes como Eric -Garcia- son los que más me han ayudado. Lo entiendo casi todo, pero cuando no, está muy bien tener ese apoyo de alguien que me pueda ayudar", aclaró.

"El reto de estar aquí en Barcelona, en el Barça, es diferente en comparación con donde yo vengo, porque venía de luchar por la supervivencia en primera división durante unos años; aquí lucho por cada título. He tenido tres experiencias muy diferentes en cuanto a los equipos para los que he jugado. Lo he disfrutado en todos los casos, porque te ayudan a crecer, pero competir por cada título es algo que uno puede disfrutar. Es más presión, dirían unos, pero es mucho mejor que luchar por no bajar. Yo quiero ganarlo todo, quiero aportar lo mejor de mí, y este club me lo permite", prosiguió.

"Esta es la primera vez que vivo fuera de Inglaterra. Soy un afortunado, porque este es un país precioso, con un tiempo y una gastronomía fantásticos y con una gente espectacular, muy amistosos todos. La mayor sorpresa es la cercanía de los grandes jugadores con los que juego, que podrían tener grandes egos, pero no. Son personas que me han recibido con los brazos abiertos, humildes, y esta ha sido una de las gratas sorpresas, ver cómo tantos jugadores pueden estar a este nivel y seguir siendo humildes", subrayó.

"NO CREO QUE PSG O REAL MADRID SEAN SUPERIORES AL BARÇA"

Por otra parte, el internacional inglés valoró las derrotas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. "No creo que sean superiores al Barça. Tenemos que asumir la responsabilidad de ambas derrotas, porque son los dos partidos más importantes que hemos disputado esta temporada y los hemos perdido. Pero no creo que estén por encima de nosotros. Somos un equipo fantástico y en cualquier momento podemos ganar la cualquiera. El del PSG tiene más contexto, porque jugaron contra el Manchester City y después descansaron entre semana; nosotros no tuvimos ese privilegio, así que estábamos bastante cansados, algo que es normal y no pasa nada. Hay que asumir la responsabilidad, pero tenían una gran ventaja", expresó.

"Y en el caso del Real Madrid, es el partido más importante que queremos ganar, sin duda. Deberíamos haberlo ganado. Creo que tenemos un mejor equipo, mantuvimos la posesión del balón durante el partido en mejores ocasiones, pero creo que nos faltó algo. No estuvimos a nuestro mejor nivel y al final nos costó la victoria. Concedimos esos dos goles contra un equipo así, contra esos jugadores de ese nivel que te pueden hacer daño. Aprendemos para mejorar, pero me encanta jugar estos partidos para demostrarle a la gente que podemos hacer bien las cosas", continuó.

Respecto al Aston Villa, destacó que tienen "un gran entrenador, uno de los mejores del mundo" y "muy buenos jugadores". "Vienen en un buen momento y va a ser un buen partido. Son un tipo de equipo que durante el partido siempre están metidos, esperan su momento y parece que siempre están listos para lo que pueda pasar. Va a ser todo un reto, será difícil", reconoció. "Los equipos ingleses son muy físicos, y el Aston Villa es uno de los equipos más físicos de la liga. Siempre estoy motivado, el hecho de que sea un equipo inglés no hace que sea un partido más motivador para mí", recalcó.

Gordon señaló también que le "encanta" la conexión que tiene con la grada del Camp Nou. "Unos futbolistas vienen, otros van, habrá nuevos futbolistas que vendrán a sustituirme igual que yo he sustituido a otros que estuvieron aquí antes que yo. De eso va la vida, de relaciones, de memorias, de cómo la gente te hace sentir. Y hasta ahora, la gente me ha hecho sentir a mí y a mi familia muy bien. Esta conexión en solo tres meses es algo que no me esperaba y no creo que sea normal. Pero créedme, hace que me sienta muy feliz y hace que quiera dar más por este club y por ellos, por el amor y el apoyo que me han demostrado hasta ahora. Me han demostrado mucho cariño, mucho apoyo y espero poder devolverlo con goles y muchos títulos", expresó.

También habló de su pasión por la lectura. "Siempre he leído desde joven. Leo libros de diferentes temas, me gusta la novela de ficción. Leer me ayuda a calmarme, a desregularme y a parar por un momento. Porque si te vas a TikTok, Instagram o estás viendo una película, tu mente siempre está pensando en cosas. Si veo demasiado la televisión o el móvil, no estoy tan tranquilo. Leer, meditar, caminar, estar en la naturaleza, me ayuda a calmarme y a disfrutar de mi entorno y de la vida, a ser más agradecido. Porque cuando estás lleno de dopamina y movimiento, te apartas de lo que realmente importa", recalcó.

Por último, Gordon confesó que el México-Inglaterra del Mundial fue "el mejor" partido de su vida, y aseguró que Javier Aguirre, entonces seleccionador mexicano, es "un gran tipo", después de protagonizar un momento viral con él en ese encuentro.