El 'Gran Derbi' de Sevilla se disputará 21 de noviembre a las 18.30

Archivo - Los jugadores Peque (izquierda) y Abde (derecha) disputando el Gran Derbi Sevilla FC - Real Betis en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán acogerá el derbi entre Sevilla FC y Real Betis, el 'Gran Derbi', el próximo sábado 21 de noviembre a las 18.30 horas, mientras que el FC Barcelona recibirá al Villarreal el domingo 22 a las 14.00 horas en partidos correspondientes a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026-2027, según informó este miércoles LaLiga.
Además, en la jornada tras el segundo y último parón internacional del año, para cerrar el domingo 22 noviembre, el Atlético de Madrid tendrá su derbi a las 21.00 horas contra el Getafe CF en el Coliseum, mientras que un día antes, el Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al RC Celta a las 21.00 horas.
--HORARIOS DE LA JORNADA 13 DE LALIGA EA SPORTS.
-Viernes 20 de noviembre.
Athletic Club - RCD Espanyol 21.00 horas.
-Sábado 21 de noviembre.
Deportivo Alavés - RC Deportivo 14.00 horas.
Rayo Vallecano - Valencia CF 16.15 horas.
Sevilla FC - Real Betis 18.30 horas.
Real Madrid - RC Celta 21.00 horas.
-Domingo 22 de noviembre.
FC Barcelona - Villarreal CF 14.00 horas.
Racing Club - Real Sociedad 16.15 horas.
CA Osasuna - Málaga CF 18.30 horas.
Getafe CF - Atlético de Madrid 21.00 horas.
-Lunes 23 de noviembre.
Levante UD - Elche CF 21.00 horas.