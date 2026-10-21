El 'Gran Derbi' de Sevilla se disputará 21 de noviembre a las 18.30

Archivo - Los jugadores Peque (izquierda) y Abde (derecha) disputando el Gran Derbi Sevilla FC - Real Betis en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán acogerá el derbi entre Sevilla FC y Real Betis, el 'Gran Derbi', el próximo sábado 21 de noviembre a las 18.30 horas, mientras que el FC Barcelona recibirá al Villarreal el domingo 22 a las 14.00 horas en partidos correspondientes a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2026-2027, según informó este miércoles LaLiga.

Además, en la jornada tras el segundo y último parón internacional del año, para cerrar el domingo 22 noviembre, el Atlético de Madrid tendrá su derbi a las 21.00 horas contra el Getafe CF en el Coliseum, mientras que un día antes, el Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al RC Celta a las 21.00 horas.

--HORARIOS DE LA JORNADA 13 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 20 de noviembre.

Athletic Club - RCD Espanyol 21.00 horas.

-Sábado 21 de noviembre.

Deportivo Alavés - RC Deportivo 14.00 horas.

Rayo Vallecano - Valencia CF 16.15 horas.

Sevilla FC - Real Betis 18.30 horas.

Real Madrid - RC Celta 21.00 horas.

-Domingo 22 de noviembre.

FC Barcelona - Villarreal CF 14.00 horas.

Racing Club - Real Sociedad 16.15 horas.

CA Osasuna - Málaga CF 18.30 horas.

Getafe CF - Atlético de Madrid 21.00 horas.

-Lunes 23 de noviembre.

Levante UD - Elche CF 21.00 horas.