Griezmann, sobre el Barça: "Cuando te dan amor en casa, no te vas a otro lado"

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha asegurado que dijo que no al FC Barcelona este verano porque "cuando te dan amor en casa, que no te vas a otro lado" y porque se siente "la pieza más importante del rompecabezas" del conjunto rojiblanco, aunque ha reconocido que fue "difícil" rechazar la oferta del club culé.

"Es como cuando te dan amor en casa, que no te vas a otro lado. En el club hicieron todo lo posible para que me sintiera bien, incluidos los esfuerzos por fichar jugadores importantes y formar un gran equipo. Me siento como la base o la pieza más importante del rompecabezas. Eso es lo que me hizo quedarme", declaró en una entrevista al diario deportivo francés 'L'Equipe' junto a sus compatriotas en el conjunto rojiblanco, Lucas Hernández y Thomas Lemar.

En este sentido, recalcó que este verano tuvo la oportunidad de decir que no al club catalán, algo "difícil". "A menudo se dice que al Barça no se le rechaza; yo hice lo contrario. Es difícil decir que no a clubes como el Barça. Pero realmente estoy bien aquí. Es mi casa y quiero hacer algo grande", indicó.

Por otra parte, el ariete rojiblanco opinó sobre el próximo Balón de Oro. "Sabemos que Messi y Cristiano estarán allí. Desde los dieciseisavos de Europa League y los octavos del MUndial hasta la final, creo que fui un jugador importante. Siempre he estado presente en momentos clave. Así que este año tengo una pequeña carta para jugar", apuntó.

Además, Griezmann confesó que solicitó la llegada de Thomas Lemar a los dirigentes atléticos. "Cuando me preguntan con qué jugadores prefiero jugar, siempre respondo que con Tom. Es muy inteligente, lo entendió todo. Sabe cómo frenar o acelerar el juego cuando es necesario, lo hace todo bien. Con la experiencia que ganará, se convertirá en un jugador de primer nivel", aventuró.

El delantero habló también de la consecución del Mundial, asegurando que todavía están "en una nube". "Solo tuvimos veinte días de vacaciones, la vuelta al trabajo llegó pronto. De hecho, no nos damos cuenta de lo que hicimos. Somos campeones del mundo, pero nada ha cambiado", señaló, antes de desvelar que trató de no mirar directamente el trofeo antes de la final. "Hice todo lo posible por no mirar la copa, ¡realmente todo! Tuve una tortícolis antes del partido", bromeó.

LUCAS HERNÁNDEZ: "DESCHAMPS ES TRANQUILO; SIMEONE ES UN HORNO"

Por su parte, Lucas Hernández destacó las similitudes de juego entre la selección gala y el Atlético. "Es cierto que los estilos de juego se parecen, incluso aunque la calidad de los jugadores sea diferente en la selección", dijo, aunque explicó que Didier Deschamps y Diego Pablo Simeone no tienen "nada que ver".

"¡Son el día y la noche!", recalcó entre risas. "Son diferentes en todo: su carácter, los entrenamientos, el partido ... Deschamps, como entrenador, es más tranquilo. ¡Simeone es un horno!", expuso.

El defensa rememoró también la final de la 'Champions' perdida ante el Real Madrid en 2016 y deseó poder resarcirse este año en la final del Wanda Metropolitano. "En 2016 perdimos y jugué 15 minutos. Cuando ves la alegría de los que ganan, duele", aseveró.

Sin embargo, se mostró mucho más contundente al asegurar que Griezmann merece el Balón de Oro. "Hace dos años, Antoine no recibió el Balón de Oro porque perdió la final de la Liga de Campeones y de la Eurocopa contra Cristiano. Este año, ha dado tanto en el club... Nos hace ganar una Europa League con un partido increíble, y después de eso gana la Copa del Mundo. Es un jugador clave, un líder. Este año, está claro: el candidato número uno para Lucas Hernández es Antoine Griezmann", afirmó sobre el 'Principito', que no entró en la terna final para el 'The Best'.

Por último, Lemar valoró su primer contacto con el Atlético. "Fui bien recibido, aunque siempre es difícil debido a la barrera del idioma. Las palabras son bastante parecidas, así que entiendo un poco. Además, estos dos -Griezmann y Lucas- aún no habían regresado. En cuanto al nivel y el trabajo, también es diferente al Mónaco", subrayó.

Además, recordó la primera conversación con el 'Cholo' y lo que le pidió. "Que me adaptase rápidamente al sistema y al juego del Atlético. Debo meterme en esta cultura. Aquí sufres, pero es por una buena causa. Y luego, cuando tenemos el balón podemos jugar e incluso muy bien. Defensivamente haces grandes esfuerzos, pero ofensivamente también te diviertes", concluyó.