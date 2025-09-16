Griezmann: "La Champions ilusiona a cualquier jugador, tenemos muchas expectativas"

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, no esconde que tienen "muchas expectativas" puestas en la Liga de Campeones, una competición que "ilusiona a cualquier jugador" y en la que el equipo de Diego Pablo Simeone debuta este miércoles ante el Liverpool FC inglés en Anfield, un "campo difícil", pero en el que esperan "volver a hacer algo grande".

"Tenemos muchas ganas de empezar la Champions. Es una competición que ilusiona a cualquier jugador y cualquier aficionado. Tenemos muchas expectativas. Es un torneo muy difícil, pero se pueden hacer las cosas muy bien este año", afirmó el francés en declaraciones facilitadas este martes por los medios oficiales del club.

Griezmann considera que el estadio del Liverpool "es un campo difícil, que aprieta mucho" y que su rival "es un equipo que ha invertido mucho dinero en traspasos". "Tienen muchos jugadores nuevos, con mucho nivel. Será un partido complicado, ya se ganó allí y esperamos volver a hacer algo grande", comentó, recordando la victoria por 2-3 en marzo de 2020, que supuso la clasificación del conjunto madrileño a los cuartos de final.

El máximo goleador histórico del club se mostró "bien y tranquilo", disponible "para lo que necesite el míster y el equipo". "Voy a competir y a intentar ayudar en los partidos, haciendo goles y asistencias, que es lo que más cuenta", remarcó el de Maçon.

Por último, el delantero valoró la victoria contra el Villarreal CF del pasado sábado, en un "partido importante, que había que ganar". "Jugamos a un nivel muy alto, técnicamente muy superior a los tres últimos partidos. Hay cosas que mejorar, pero estamos en el buen camino y llegamos con mucha confianza", finalizó.