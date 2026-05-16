Griezmann se despide del Metropolitano ante un apurado Girona

Archivo - Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid busca este domingo en su último partido del curso en el Riyadh Air Metropolitano (19.00 horas/DAZN 2) rendir homenaje con una victoria al delantero francés Antoine Griezmann, que quiere despedirse de la mejor manera de la afición rojiblanca frente a un Girona FC con muchas más urgencias, con solo un punto de renta sobre la zona de descenso a falta de dos jornadas para el final de LaLiga EA Sports.

Antes de emprender camino hacia el Orlando City, el atacante galo vivirá su partido número 500 con la casaca rojiblanca. Su despedida definitiva llegará una semana después, ante el Villarreal en La Cerámica, pero este domingo será especial. Los seguidores colchoneros verán por última vez en casa al 'Principito' defendiendo sus colores, el mismo que les ha ayudado a conquistar tres trofeos y con el que han celebrado 212 goles que le han convertido en el máximo goleador histórico del club.

Sobre el césped, serán Griezmann y diez más, tal y como anunció el técnico Diego Pablo Simeone, que le ofrecerá la titularidad. "Tiene un respeto de todos sus compañeros que es envidiable. Me acuerdo de aquel día que vino a contarme, antes de irse a Barcelona, que iba a dejar el Atlético. Fue doloroso, pero tenía que salir porque era bueno para darse cuenta de todo lo que posteriormente le pasó. Y cuando volvió, alegría, sabíamos que volvía un genio. Tuvimos un genio muchísimos años dentro del Atlético de Madrid y seguramente le extrañaremos", reconoció el argentino en rueda de prensa.

Más allá de lo emotivo, el equipo busca dar continuidad a la victoria ante Osasuna (1-2) y ganar en casa después de verse sorprendido por el RC Celta en su último encuentro como local (0-1). Además, todavía está en juego la tercera posición.

Los del 'Cholo', que atesoran 66 puntos, están a tres del Villarreal, al que se enfrentan en la última jornada en un duelo que podría determinar el dueño del tercer puesto, que más allá de lo deportivo -tanto la tercera como la cuarta posición dan acceso a la Liga de Campeones- arroja un premio más jugoso económicamente.

Simeone contará solo con 15 jugadores del primer equipo para hacer su once. Julián Álvarez, José María Giménez, Nico González, Nahuel Molina, Johnny Cardoso y Pablo Barrios seguirán en la enfermería, a la que se ha unido Rodrigo Mendoza, que se lesionó en El Sadar. Tampoco estará Marcos Llorente, expulsado en Pamplona, pero a cambio recuperará tras sanción a Alex Baena y también a Giuliano Simeone, que regresa después de dos encuentros ausente.

Enfrente, en Girona sigue inmerso en la lucha por evitar el descenso después de complicarse la vida con seis jornadas consecutivas sin ganar -tres empates, los dos últimos conseguidos gracias a los goles del uruguayo Cristhian Stuani, y tres derrotas- que le han hecho pasar de aspirar a jugar competición europea a sobrevivir para evitar regresar a LaLiga Hypermotion.

Ahora mismo, los de Míchel, que son el cuarto equipo menos goleador del campeonato (38), cuentan con 40 unidades, solo una más que el RCD Mallorca, que marca el descenso con los mismos puntos que Levante UD y Elche CF (39). Además, en la última jornada vivirán un duelo posiblemente dramático ante, precisamente, los ilicitanos en Montilivi, lo que convierte el partido en la capital española en una cita vital.

Para tratar de asaltar el Metropolitano, algo que nunca ha logrado el conjunto gironí, el preparador madrileño no podrá contar con los lesionados Juan Carlos Martín, Marc-André ter Stegen, Cristian Portu, Abel Ruiz y Vladyslav Vanat, aunque recupera a Donny van de Beek.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Koke, Vargas, Griezmann; Lookman, Baena y Sorloth.

GIRONA FC: Gazzaniga; Arnau, Francés, Vitor Reis, Alex Moreno; Witsel, Beltrán, Ounahi; Tsygankov, Lemar y Joel Roca.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C.Gallego).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 19.00/DAZN 2.