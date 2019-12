Griezmann: "Estoy contento con mi rendimiento y en el vestuario todo va muy bien"

Publicado 14/12/2019 18:18:02 CET

El jugador del FC Barcelona Antoine Griezmann lamentó el empate conseguido en San Sebastián (2-2), en la jornada 17 de Liga, pero se mostró satisfecho con su "rendimiento", dejando claro que las relaciones en el "vestuario" van "muy bien".

"Como he dicho otras veces, poco a poco, me iba a sentir mejor en cada partido. Estoy contento con mi rendimiento, sé que puedo mejorar, y fuera del campo, en el vestuario, todo va muy bien. Seguramente que eso lo hará mejor", indicó el francés, que suma seis goles en Liga, siete con la 'Champions', en esta temporada.

Preguntado por el duelo contra la Real Sociedad, Griezmann dijo que "los dos equipos tuvieron su momento". "A veces la Real tenía el balón y las ocasiones y luego nos tocó a nosotros. Es una pena el empate, pero lo dimos todo. Tenemos que aprender de este partido, mejorar y trabajar para el Clásico", añadió.

"Ellos empezaron muy bien y nosotros estábamos mal colocados tácticamente. Al final lo hemos arreglado, luego estuvimos mejor con el empate, pero no pudimos hacer más goles. Hay que luchar y mejorar", espetó el francés del FC Barcelona.

Además, Griezmann dijo no saber "si el empate es justo o no es justo". "Tendría que volver a ver el partido. Ahora tenemos el Clásico y a pensar ya en eso", sentenció el ex 'txuri urdin, que explicó en los micrófonos de Movistar por qué no celebró el primer gol del partido.

"No he querido celebrarlo, ya metí algunos en el antiguo Anoeta, pero tengo mucho respeto hacia los que me dieron todo", sentenció Griezmann.