Griezmann estrenará contra el Valencia las botas de Puma que celebran sus diez años como profesional

Publicado 09/09/2019 19:58:17 CET

Antoine Griezmann con sus nuevas botas de Puma para celebrar los 10 años como profesional - PUMA - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del FC Barcelona Antoine Griezmann estrenará en liga las botas que ha diseñado con la marca deportiva Puma para celebrar su décimo aniversario como profesional en la próxima jornada de LaLiga Santander contra el Valencia, que se disputa este sábado (21:00 horas) en el Camp Nou.

Para celebrar esta efeméride, Antoine Griezmann ha codiseñado en colaboración con la 'Puma Fam' la bota de fútbol 'Grizi 10-year edition'.

Además de los goles, premios y trofeos, la motivación de Griezmann para jugar siempre ha sido disfrutar al máximo. Ya sea subiéndose a un coche en pleno partido en 2010 o con su reciente celebración 'glitter', 'Grizi' hace honor a su lema 'Win with a smile ('Gana con una sonrisa').

Esta bota de fútbol, en color amarillo, presenta un grafismo 'smiley' en la parte superior y su lema 'Play with a smile' en la suela exterior.

Antoine Griezmann usará una versión personalizada de esta edición especial de las botas Future, que incluirá sus diez momentos decisivos.

Estos son su debut en la Real Sociedad (02-09-2009), el inicio de su relación con su esposa Erika (27-12-2011), la firma con Puma (01-07-2010), su firma con el Atlético de Madrid (29-07-2014), la fecha de nacimiento de su hija Mia (08-04-2016), su boda con Erika (15-06-2017), la final de la Liga Europa (16-05-2018), la final de la Copa del Mundo (15-07-2018), la fecha de nacimiento de su hijo Amaro (08-04-2019) y el fichaje por el FC Barcelona (12-07-2019).

"Esta es una bota muy especial para mí. Cuenta mi historia, cómo llegué a donde estoy ahora. Elegir los diez aspectos más destacados de mi vida y mi carrera me ha hecho pensar en los viejos tiempos, en lo que he logrado hasta ahora y me he dado cuenta de que estoy ansioso por lo que vendrá después", comentó Griezmann.