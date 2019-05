Guardado, Héctor Moreno, Reyes y Araujo, en la lista preliminar de México para la Copa Oro

Publicado 15/05/2019 13:09:35 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 15 May. (Reuters/EP) -

El centrocampista del Betis Andrés Guardado, y los defensas del Laganés Diego Reyes, Héctor Moreno, de la Real Sociedad, y Néstor Araujo, del Celta, figuran en la convocatoria preliminar de la selección mexicana de fútbol para la Copa de Oro, anunció el seleccionador nacional, el argentino Gerardo 'Tata' Martino.

Para el torneo de la Concacaf, el equipo mexicano no contará con el delantero del West Ham Javier 'Chicharito' Hernández, que va a ser padre, ni con el centrocampista del Oporto Héctor Herrera. Además, Martino dejó fuera de la convocatoria al delantero Carlos Vela y al medio Jesús Corona.

"El llamado a una selección es un premio para lo que están haciendo y su trayectoria, y si ellos no lo ven así es mucho más lógico que no estén. Yo estoy para hacer el análisis y convocar a los futbolistas, y en el momento que ellos decidan no venir nosotros tenemos que concentrarnos en los que si puedan venir", dijo Martino en rueda de prensa.

"Carlos (Vela) manifestó la idea de no venir, tuve una charla telefónica y me ha manifestado que tanto su familia y su club son su prioridad y quiere dar un paso al costado. Jesús Corona era de los que estaría considerado, pero en el análisis que hicimos decimos no convocarlo y dentro de los 29 futbolistas Corona no entraba", apuntó.

La Copa de Oro se disputará del 15 de junio al 7 de julio. En la primera fase del torneo, México se enfrentará a Cuba, Canadá y Martinica.

Antes de iniciar su participación en la Copa de Oro, el 'Tri' jugará amistosos ante Venezuela y Ecuador, el 5 y 9 de junio.

--LISTA DE CONVOCADOS.

- Porteros: Guillermo Ochoa (Standard Lieja, Bélgica), Jonathan Orozco (Santos Laguna), Raúl Gudiño (Guadalajara), Hugo González (Necaxa).

- Defensas: Luis Rodríguez y Carlos Salcedo (Tigres UANL), Fernando Navarro (León), Jorge Sánchez (América), Diego Reyes (Leganés), César Montes y Miguel Layún (Monterrey), Héctor Moreno (Real Sociedad), Néstor Araujo (Celta de Vigo).

- Centrocampistas: Rodolfo Pizarro, Jesús Gallardo y Carlos Rodríguez (Monterrey), Edson Álvarez (América), Luis Montes y José Iván Rodríguez (León), Jonathan dos Santos y Uriel Antuna (LA Galaxy, EEUU), Andrés Guardado (Real Betis), Erick Gutiérrez (PSV Eindhoven, Holanda), Roberto Alvarado y Orbelín Pineda (Cruz Azul) y Marco Fabián (Philadelphia Union, EEUU).

- Delanteros: Hirving Lozano (PSV Eindhoven, Holanda), Alexis Vega (Guadalajara) y Raúl Jiménez (Wolverhampton, Inglaterra).