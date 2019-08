Guardiola, indignado con el The Best: "Solo importa la Champions"

Publicado 04/08/2019 10:50:58 CET

26 July 2019, Japan, Yokohama: Manchester City manager Pep Guardiola attends a press conference at the Nissan Stadium. Photo: Andy Hampson/PA Wire/dpa

26 July 2019, Japan, Yokohama: Manchester City manager Pep Guardiola attends a press conference at the Nissan Stadium. Photo: Andy Hampson/PA Wire/dpa Andy Hampson/PA Wire/dpa

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha cuestionado la ausencia de jugadores 'citizens' entre los diez candidatos al Premio The Best, que la FIFA otorga al mejor futbolista de 2019, y ha afirmado que parece que solo importa "la 'Champions'" y que no se han tenido en cuenta los "cuatro títulos" que ganaron el pasado curso.

"Estuvimos increíbles: ganamos cuatro títulos, pero no tenemos a ninguno en la lista. Para este premio solo importan siete partidos: los octavos, los cuartos de final, semifinales y la final. Los otros 10 meses tal vez no importan a estos premios. Es un poco injusto, pero es lo que es", señaló en rueda de prensa.

Así, el técnico catalán destacó la temporada del portugués Bernardo Silva. "Quizás tengamos que ganar cinco o seis títulos u obtener 250 puntos para ser considerados la próxima temporada. No creo que haya un jugador que haya tenido una mejor temporada que Bernardo Silva la temporada pasada, que incluso ha ganado -la Liga de las Naciones- con Portugal", indicó.

El City ganó la Premier League, la FA Cup y la Carabao Cup la temporada pasada, y ninguno de sus jugadores está en la terna final al The Best. Sí lo están Harry Kane, finalista de la 'Champions' con el Tottenham, y los jugadores del campeón europeo Liverpool Virgil van Dijk, Sadio Mané y Mohamed Salah.

"Ganar cuatro veces la Premier League en ocho años es bastante bueno. Y nunca un jugador, ni David -Silva-, ni Vincent -Kompany-, ni Yaya -Touré- ganó, ni siquiera se les nominó. Tengo un gran respeto por Mohamed Salah, pero Kevin de Bryune en la temporada en la que hicimos 100 puntos -en la 2017-18- fue más allá de lo normal", destacó.

Además, comparó la situación con lo que supondría si Real Madrid y FC Barcelona ganasen cuatro títulos y no tuviesen ningún nominado. "No puedo imaginar que el Real Madrid y el Barcelona ganen cuatro títulos y que no haya un solo jugador en la lista", subrayó.