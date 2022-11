Guardiola: "Me encantaría tener la vitrina de trofeos europeos del Sevilla"

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, confesó este martes que le "encantaría tener al vitrina de trofeos europeos del Sevilla", al mismo tiempo que destacó su "prestigio" en el viejo continente y avanzó que el noruego Erling Haaland no estará ante el conjunto hispalense.

"El prestigio del Sevilla en Europa está ahí. Me encantaría tener su vitrina de trofeos europeos", señaló el técnico catalán en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles (21.00 horas) ante el Sevilla en el Etihad, al que llegan con el pase a octavos de la Liga de Campeones como líderes de su grupo.

El ex del FC Barcelona anunció que Erling Haaland, lesionado, sigue recuperándose y no estará ante los de Sampaoli. "Está mejor, comparado con el sábado y el domingo, pero no al cien por cien. No queremos tomar riesgos, no tiene sentido", actualizó Guardiola, que calculó su vuelta para el duelo de Premier League ante el Fulham.

Por su parte, Kalvin Phillips sigue sin estar disponible y continua su recuperación con el Mundial de Catar en el horizonte. "Ha estrenado algunos momentos con el equipo", explicó. "Vamos a ver su evolución. Sabemos que el Mundial es importante, pero no utilizaremos un jugador que no está en condiciones", agregó.

"Personalmente, pienso que puede eel tiempo es muy justo para que llegue al Mundial. No creo que juegue ante Fulham y Brentford. Serán partidos similares al del Leicester y necesitamos jugadores en las mejores condiciones", aseguró Guardiola sobre el centrocampistas.