Guti: "El partido ante el Zaragoza es como una final de 'Champions'"

Actualizado 04/06/2007 18:29:10 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid José María Gutiérrez 'Guti' se mostró confiado en que el parón liguero con motivo de los partidos internacionales no afecte al buen momento del equipo y definió el próximo encuentro ante el Real Zaragoza como "una final de 'Champions'" que no se puede perder.

"Todos los partidos que estamos jugando son así, tanto en nuestra mente como en la mente del aficionado, que hace mucho que no vivía ese entusiasmo en el Bernabéu y ésta es la penúltima final, y si no ganamos es probable que no seamos campeones", explicó el canterano, que espera que el parón de la Liga "afecte a todos menos al Real Madrid".

Guti criticó la "mala planificación" de que los partidos internacionales provoquen que el equipo sólo pueda disponer de su plantilla al completo "cuando se está jugando la vida", un día antes del vital compromiso en La Romareda. "No puede ser que un jugador este sólo un día entrenando con su equipo; los clubes deben defender al jugador, además son los que nos pagan anualmente", afirmó.

Además, el centrocampista blanco evitó hablar de su posible salida del club porque ahora "lo más importante es que el Real Madrid gane la Liga" y "no es bueno hablar ahora de jugadores y sí de ganar todo lo que resta", aunque se mostró esperanzado en continuar jugando para la afición del Santiago Bernabéu.

Guti ha apostado porque se verá "un buen partido de dos equipos al ataque" ante el conjunto maño porque "a ninguno le vale el empate", así como por la continuidad del actual técnico, el italiano Fabio Capello, por su "gran labor" y como aspecto "fundamental para conseguir tener éxito".

LA AUSENCIA DE RÁUL EN LA SELECCIÓN

El '14' madridista se reafirmó en sus palabras sobre la ausencia de Raúl en la convocatoria de la selección y mantuvo que piensa que es una "vergüenza, aunque cada uno tiene sus razones", así como en que hace tiempo que ha perdido la esperanza de ir convocado con la selección española.

"Luis cree que ahora hay jugadores que están en mejor estado, pero yo creo que Raúl está en un gran momento y solucionando partidos en el Real Madrid. Por eso no entiendo y creo que es injusto que el capitán no esté en un momento tan trascendental para la selección cuando se está jugando el pase al Europeo", añadió.

No obstante, Guti analizó el encuentro de la selección nacional ante Letonia, con triunfo español por 0-2, y destacó que "fue un partido en el que España hizo lo que tenía que hacer", y subrayó que "al final lo que importa es el resultado", y descartó que Xavi provocara su suspensión para el partido frente a Liechtenstein para poder entrenar con el FC Barcelona.

Asimismo, también opinó sobre la posible retirada de la sanción a Ronaldinho porque podría sentar un "precedente". "Si al final no se le sanciona habrá un precedente para el resto de equipos que puedan vivir algo semejante en momentos parecidos. No sería lógico que un jugador que arremete a otro, se quede sin sanción", concluyó.