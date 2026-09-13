Haaland da el derbi de Manchester a un City con diez más de una hora

Erling Haaland celebra su gol en el derbi entre el Manchester City y el Manchester United de la Premier League 2026-2027 - Peter Byrne/PA Wire/dpa

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Manchester City se llevó este domingo el derbi de la ciudad de la cuarta jornada de la Premier League inglesa al imponerse por un ajustado 0-1 al United en el Estadio de Old Trafford gracias a una vez más a un gol del delantero noruego Erling Haaland y pese a jugar con diez desde pasado la veintena de minutos.

El derbi estuvo marcado por la temprana expulsión del visitante Phil Foden, que vio la roja en el minuto tras revolverse tras una falta del centrocampista portugués Bruno Fernandes. Con uno más, los 'Diablos Rojos' no supieron aprovechar en exceso esta superioridad, pero rozaron el gol en una falta directa de Marcus Rashford y un disparo de Kobbie Mainoo que se toparon con la madera.

Sin embargo, a la hora de juego, apareció Haaland para hacer el gol del triunfo, anulado previamente por fuera de juego, pero concedido finalmente desde la sala VOR, un botín que supieron defender los 'Citizens', aunque el portero italiano Gianluigi Donnarumma le sacó la igualada a Bryan Mbeumo en el último suspiro. Con su cuarta victoria, el City alcanza en el liderato de la Premier League al Arsenal FC, mientras que el United está ya a ocho puntos después de un pobre inicio con cuatro puntos.

La jornada dominical se completó con la tremenda goleada por 0-5 que el Brighton le infligió a domicilio al recién ascendido Coventry, que jugó con 10 hombres desde el inicio de la segunda parte y que sumaron su quinta derrota y todavía sin lograr marcar.