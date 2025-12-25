Haaland hace caso a Guardiola como prueba la báscula

Archivo - Pep Guardiola y Erling Haaland - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Manchester City Erling Haaland bromeó con las amenazas de su entrenador Pep Guardiola sobre los excesos de Navidad y apuntó que cumplió, "todo bien", con una foto suya subido en una báscula.

El técnico español había avisado de que "cada jugador tiene que respetar su peso". "Vuelven el 25 y estaré allí para comprobar cuántos kilos han ganado, para ver si han engordado", afirmó un Pep que dejó claro que quien estuviera fuera de su peso no jugaría contra el Nottingham Forest este sábado.

Haaland probó que había hecho caso a su entrenador cuando colgó en redes sociales el mensaje "todo bien", junto con una foto suya subido a una báscula que marcaba 94,4 kilogramos.