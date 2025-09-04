Haier y LaLiga renuevan su alianza por tercer año consecutivo.

La empresa especializada en soluciones inteligentes para el hogar y la patronal de clubes extienden su patrocinio

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Haier Smart Home, empresa especializada en soluciones inteligentes para el hogar, y LaLiga han renovado su acuerdo de patrocinio por tercer año consecutivo, consolidando una alianza estratégica que refuerza el compromiso de la compañía de grandes electrodomésticos con el mercado español y con los valores que inspiran el fútbol como la cercanía, emoción e innovación.

La renovación del acuerdo se engloba dentro la visión de Haier de consolidarse como marca de referencia en los mercados de electrodomésticos y Smart TV, dándole así la oportunidad de mostrar a millones de aficionados en España sus soluciones basadas en tecnologías avanzadas, conectividad, experiencia de usuario y eficiencia energética.

Esta estrategia se alinea con el recorrido de Haier, que lleva más de 20 años apostando por el deporte como motor de innovación, inclusión y conexión con las personas. "El deporte va más allá del entretenimiento; es un lenguaje universal que conecta emociones, culturas y generaciones. En Haier creemos en la 'distancia cero' con nuestros consumidores, y esta renovación con LaLiga es clave para seguir construyendo relaciones auténticas y duraderas en España a través del fútbol y el tenis; dos de nuestros grandes pilares deportivos", declaró Xavier Rofes, Country Manager de Haier Smart Home Iberia.

En ese sentido, Jorge de la Vega, director general de Negocio de LaLiga, valoró muy positivamente la continuidad de esta alianza. "Contar con Haier por tercer año consecutivo como Patrocinador Oficial refuerza el valor de las colaboraciones a largo plazo basadas en la innovación, la excelencia y la cercanía con los aficionados. Haier se ha convertido en un socio estratégico que comparte plenamente nuestra visión y compromiso con el deporte y la sociedad", indicó.

La colaboración entre Haier y LaLiga responde la "profunda afinidad de valores" como la excelencia, la precisión y la innovación, y al impacto global del fútbol español, pues 21 de los últimos 38 títulos europeos han sido conquistados por clubes españoles.

Además, 7 de los últimos 12 campeones de la Liga de Campeones han sido equipos españoles, y 12 de las últimas 15 ediciones del Balón de Oro han sido ganadas por jugadores de LaLiga.

Con esta renovación, Haier y LaLiga consolidan una "colaboración sólida y con visión de futuro", uniendo innovación tecnológica y pasión deportiva para seguir conectando con millones de personas en España, señalan en un comunicado conjunto.