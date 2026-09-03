Haier patrocinará la Liga de Campeones entre 2027 y 2031. - HAIER

BERLÍN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La multinacional Haier, líder mundial en la venta de grandes electrodomésticos, patrocinará la Liga de Campeones de la UEFA a nivel global a partir de la próxima temporada 2027-28 y por los próximos cuatro años, desde 2027 hasta 2031, según ha anunciado este jueves en la feria IFA en Berlín.

Así lo comunicó la vicepresidenta y directora de Marca del grupo Haier, Wang Meiyan, en un acto con la prensa especializada en el stand de la marca en IFA con la presencia de, entre otros, el CEO de Haier en Europa, Neil Tunstall, y el jefe de Marca de Haier Europa, Antony Peart, en el que adelantaron las principales novedades de la multinacional con tecnología conectada que inauguran una nueva era con un "hogar proactivo, pensado a la medida de las personas".

Desde el 1 de julio de 2027 al 30 de junio de 2031, Haier tendrá la exclusividad de los derechos a nivel mundial de la Liga de Campeones en las categorías de electrodomésticos, televisores y pantallas de visualización comercial, e incluirá también la Supercopa de la UEFA, y las finales de la UEFA Youth League y la UEFA Futsal Champions League.

Haier, patrocinador de LaLiga hasta 2027 y de clubes como el vigente campeón de la Champions League, el PSG, y el Liverpool, es la única marca de ecosistema IoT del mundo que ha sido incluida durante ocho años consecutivos en el Kantar BrandZ Top 100 de las marcas globales más valiosas. Además, Haier Smart Home también ha sido incluida en el Fortune Global 500 durante nueve años consecutivos.

"La unión entre la capacidad innovadora de Haier y el prestigio de la UEFA Champions League reúne así a dos referentes en sus respectivos ámbitos", subrayó la multinacional líder en ventas de electrodomésticos en los últimos 17 años.

Asimismo, el acuerdo se engloba dentro de la filosofía de la multinacional resumida en el eslogan 'Juega con los Número 1', con la que ha pretendido asociarse con competiciones, organizaciones y figuras que representan la búsqueda constante de la excelencia como LaLiga, el PSG y el Liverpool en el fútbol, o el Mutua Madrid Open, las finales de la ATP o el Abierto de Australia en el tenis.

Igualmente la alianza con la 'Champions League' de la UEFA, cuya próxima final se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, permitirá a Haier conectar con millones de aficionados al fútbol en mercados internacionales, y refleja la ambición que hay detrás de 'More Creation, More Possibilities', su manifiesto de marca que defiende cómo la innovación y la tecnología pueden abrir nuevas posibilidades y crear experiencias más relevantes para las personas.

NUEVO HITO EN SU ESTRATEGIA DEPORTIVA

Para la vicepresidenta y directora de Marca del grupo Haier, Wang Meiyan, la relación de la multinacional de electrodomésticos con las personas "va más allá" de sus productos y del hogar, y destacó que el deporte es un "lenguaje universal que despierta emociones compartidas y une a países, culturas y generaciones".

"La UEFA Champions League nos ofrece una plataforma extraordinaria para conectar con aficionados y consumidores en todo el mundo, convirtiendo valores como la ambición, el rendimiento, la innovación y la excelencia en experiencias tangibles e inolvidables", añadió la vicepresidenta de Haier.

A juicio de Meiyan, esta alianza con la UEFA es un "nuevo hito" en la estrategia deportiva global de Haier y les permitirá "construir vínculos aún más relevantes y duraderas con las personas".

Como patrocinador global, Haier disfrutará de una visibilidad amplia y sostenida en las competiciones de la UEFA incluidas en el acuerdo, llegando a millones de aficionados a través de los partidos, las retransmisiones internacionales y los principales momentos difundidos en plataformas digitales y redes sociales.

La colaboración combinará el alcance global de la Liga de Campeones con activaciones adaptadas a cada mercado y permitirá a Haier desarrollar campañas globales y locales, contenidos cobrandeados, iniciativas digitales y acciones orientadas al consumidor en Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y América.

Haier también podrá acompañar a los aficionados en todo su recorrido: desde la previa y el día del partido -incluida la experiencia de seguimiento desde casa- hasta eventos en directo y acciones diseñadas en mercados locales. En los próximos meses, Haier y la UEFA trabajarán conjuntamente en el desarrollo de un programa global de comunicación y activación, con iniciativas adaptadas a cada mercado y diseñadas para conectar con aficionados, consumidores y socios comerciales.