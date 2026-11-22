Hansi Flick, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confesó que se temía un partido complicado desde la perspectiva arbitral este domingo por culpa del colegiado al cargo Hernández Hernández, aunque valoró la "increíble" actuación de su equipo para remontar (3-2) al Villarreal en el Spotify Camp Nou.

"No empezamos bien, sabíamos que nos querían presionar. Cometimos dos errores y nos metieron dos goles. La reacción fue increíble. También en la primera parte fue buena, creamos ocasiones, tuvimos el penalti. En la segunda también hablamos de lo que hacía falta mejorar, tuvimos una mejor estructura. Jugando así, el rival se cansó. Marcamos tres goles en 10 minutos y fue increíble", dijo en rueda de prensa.

El preparador alemán fue preguntado por la polémica, la tensión y las protestas con el colegiado canario. "Si hubiese sido otro resultado quizá no diría nada, pero hoy, viendo al árbitro que tocaba, esperábamos algo así. Estoy contento con los árbitros, pero con este, no. También en la banda, siempre nos están mirando. Se puede además hacer diferente. El cuarto árbitro no ayuda al principal, está centrado en nosotros. Siempre le digo al equipo que si nos ocurre, tenemos que jugar mejor. En la segunda parte jugamos al fútbol increíble, este hambre por marcar, por remontar, es fantástico", afirmó.

El técnico culé respondió también a las críticas de Santi Comesaña, jugador del Villarreal, señalando la presión que ejercen Barça y Real Madrid sobre los árbitros. "Puedo imaginar que la gente piensa así. Esta temporada quería estar más calmado, pero hoy tenía que apoyar a mi equipo, llevar la energía dentro y si algo pasa, no estoy de acuerdo, por eso me llevé la tarjeta amarilla", dijo.

Por otro lado, Flick valoró el partido de Pedri y de un Frenkie de Jong que jugó de central. "Pedri fue de los mejores. Cómo controló el centro del campo, manejó nuestro juego, aumentó el ritmo, fue increíble. También con Frenkie, en una posición que no es sencilla. Creamos muchas ocasiones y merecimos la victoria", comentó.

"Rodri es un gran jugador, pero los demás lo están haciendo muy bien. Si se sufre hay que luchar, estar juntos. No es fácil con un 0-2. De Jong es una opción de central, cómo juega con la pelota, no es su posición, está más cómodo en el centro del campo, con alguien detrás, pero tiene mentalidad y es fantástico", afirmó.

Por otro lado, el técnico del Barça fue preguntado por el poco protagonismo de Alejandro Balde y una posible salida. "No sé, necesitamos a todos, tenemos muchos partidos. Eric y Cancelo jugaron un gran partido hoy. No es fácil para Balde jugar, pero está en buen nivel, buen ánimo y veremos en los próximos partidos", terminó.