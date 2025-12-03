Hansi Flick: "Hoy dimos el paso adelante que necesitábamos"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, se abraza con Diego Simeone (Atlético de Madrid) en el partido de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, celebró que el 3-1 ante el Atlético de Madrid representó "el paso adelante" que llevaba semanas reclamando y aseguró que el equipo firmó "uno de sus mejores partidos", con Pedri a gran nivel, Joan Garcia decisivo y una respuesta colectiva que consolida la línea ascendente tras el susto ante el Alavés.

"Hoy dimos el paso adelante que necesitábamos y me ha gustado mucho lo visto en 90 minutos. Creo que nos merecemos los tres puntos, desde luego", aseguró en rueda de prensa tras la victoria en este duelo adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, en la que el Barça refuerza, de momento, el liderato.

Flick explicó que el equipo ofreció justo la reacción que buscaba. "Hablaba de un nuevo paso adelante y este era el que buscaba. Estábamos volviendo tras el Alavés y hoy hemos estado muy bien, hemos generado mucho en todos los aspectos y para mí ha sido muy bueno verlo", celebró.

"En los primeros minutos el Atlético ha controlado, pero entonces hemos remontado después y hemos vuelto a controlar el partido. Me gusta ver esto. Podríamos haber marcado el penalti, pero nunca nos rendimos en ningún momento y nos centramos en las ganas de victoria. Estoy orgulloso de lo que he visto hoy", afirmó.

El técnico destacó especialmente la figura de Pedri, al que definió como "excepcional" por su impacto inmediato tras su recuperación. "Estoy contento de que no haya necesitado mucho tiempo para volver a este nivel. Lo vimos el sábado y, sobre todo, hoy. Es muy importante tenerle en el centro del campo, ha controlado muy bien la conexión entre defensa y ataque y ha sido determinante", apuntó.

También elogió el papel del portero Joan Garcia, clave en la primera mitad. "Por eso decidió ficharlo el club, fue una decisión acertada. Me gusta verle jugar a este nivel y que nos dé esta estabilidad tan grande en defensa. En el momento oportuno está ahí, por eso le tenemos", comentó.

Sobre la dinámica del equipo, Flick aseguró que el grupo está creciendo. "Hoy hemos visto un gran rendimiento de nuestro equipo, el que queremos ver a este nivel. Para el próximo partido, que también es muy importante, nos centramos en él al completo. Cuando ganamos todo va bien y nos da confianza. Llevamos muchas victorias seguidas en LaLiga y nos da la confianza que necesitamos", señaló.

Por otro lado, detalló su gestión de los cambios. "Pedri tenía que salir, Dani creíamos que podía jugar 90 minutos pero hemos tenido que cambiarle y gestionarlo, Raphinha también era un cambio necesario. Todos los que han entrado se han conectado con el equipo. Todos estaban conectados y es lo que le pido al equipo, que todos se impliquen en ataque y en defensa".

Flick se mantuvo prudente con la lucha por LaLiga. "Queda demasiado lejos el poder ganar LaLiga, pero estamos en buena situación. Las cosas que pasen esta temporada, cómo juguemos y los puntos que logremos, dirán. Estamos en lo alto de la tabla, estoy contento de cómo van las cosas, pero por supuesto no podemos decir que sea el máximo nivel ni nada por el estilo. Queremos mejorar y aprender de cada partido", reconoció.

Por último, se refirió a la baja de Frenkie de Jong para este duelo. "Espero que esté para el sábado, pero estaba enfermo. Hemos decidido que se fuera a casa a recuperarse. No tiene sentido si no ha dormido bien, y cuando tienes hijos a veces pasa. Hay que tenerlo en cuenta, pero esperamos que el fin de semana vuelva a estar", auguró.