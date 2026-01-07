Hansi Flick: "Me encanta cómo estamos jugando como equipo"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa durante la Supercopa de España 2026 en Yeda (Arabia Saudí) - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró muy satisfecho con la actuación de su equipo tras la goleada ante el Athletic Club (5-0) en la semifinal de la Supercopa de España, destacando especialmente el trabajo colectivo y la unidad mostrada durante todo el encuentro.

"Lo que más me gusta es que estamos jugando como un equipo. Jugamos muy bien juntos, estamos muy unidos, defendemos bien y esa ha sido la clave. Estamos bien colocados, creamos muchas oportunidades y eso es lo que siempre quiero ver", afirmó el técnico alemán en la rueda de prensa posterior al partido.

Flick evitó hablar de si el Barça atraviesa su mejor momento de la temporada y prefirió centrarse en el día a día. "Para mí siempre cuenta el partido que acabamos de jugar. Termina un partido y ya pensamos en el siguiente. Pero valoro mucho lo que he visto hoy", explicó, destacando que el equipo jugó "de una manera muy diferente" a otros encuentros recientes, tanto en defensa como en ataque.

Subrayó que el plan de partido se cumplió tal y como estaba previsto. "Ha sido como lo habíamos planeado. Hemos controlado el partido muy bien, especialmente después del primer y el segundo gol. Hemos mantenido el control durante todo el encuentro y hemos estado muy concentrados los 90 minutos", señaló.

Respecto a la ausencia de Lamine Yamal en el once inicial, Flick aclaró que el joven extremo no estaba al cien por cien físicamente. "Ha tenido algunas molestias en los últimos dos días y por eso no ha empezado el partido", explicó el técnico, sin mostrar preocupación por su evolución.

Sobre la final y el posible rival, el preparador alemán se mostró prudente. "Cada partido es diferente. Lo importante es que estemos siempre bien colocados y seamos correctos. Este tipo de partidos nos dan mucha confianza y eso es muy positivo para el equipo", apuntó.

Por último, Flick se refirió a la situación de Robert Lewandowski ante los rumores sobre su futuro. "Estoy muy contento de que forme parte de nuestro equipo. Está entrenando muy bien, marca goles y entiende muy bien su posición. Hay otros jugadores que también pueden jugar ahí y tienen buen nivel. He hablado con él y decidiremos al final de la temporada, pero no estoy diciendo que vaya a dejar el club", concluyó.