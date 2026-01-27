Hansi Flick: "Me gusta este nuevo formato y tenemos una gran oportunidad de 'Top 8'"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Copenhague - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este martes que el equipo afronta el último partido de la Fase Liga de la Liga de Campeones ante el Copenhague con "opciones reales de clasificarse" y con la intención de mostrar su mejor nivel, en un formato de la Champions, estrenado el curso pasado, que le gusta por su emoción y en el que tienen "una gran oportunidad para quedar entre los ocho primeros".

"Me encanta este formato. Nosotros tenemos una gran oportunidad para quedar entre los ocho primeros y haremos todo lo posible para asumirlo. Me gusta este nuevo formato", reiteró Flick en rueda de prensa.

El alemán avisó del reto que supondrá el Copenhague, rival que todavía depende de ganar para mantenerse vivo en la competición. "Será un partido duro. Dependiendo de ganar, vendrán a por nosotros. Debemos jugar a nuestro mejor nivel y controlar el partido", manifestó.

El técnico subrayó la filosofía del equipo y la confianza en su estilo. "Lo más importante es que hagamos nuestro trabajo, defender bien y jugar al máximo nivel. No hay excusas. Tenemos confianza en nuestro estilo, en cómo jugamos al fútbol, y eso es lo que quiero ver en la Champions. Siempre se trata de alcanzar tu mejor nivel", recordó.

También insistió en la prioridad del equipo para esta última jornada; ganar. "No será un partido fácil, pero al final está claro: queremos ganar y alcanzar los primeros ocho puestos. Ese es nuestro trabajo", reiteró.

Sobre la presión de clasificarse para el 'Top 8', puntualizó que "no" la tienen. "No, realmente, no. Tenemos que jugar a nuestro nivel, paso a paso. Primero mantener la portería a cero y luego marcar goles para conseguir los tres puntos", reconoció.

Acerca de Fermín López, cuya renovación fue anunciada esta semana, el técnico destacó su profesionalidad: "Es un gran jugador en distintas posiciones y su actitud en cada partido es excelente, tanto defensivamente como delante del gol. Estoy muy contento y lo valoro mucho. Para él, pasar de La Masia al primer equipo es perfecto y creo que disfruta cada día".

Flick también valoró a los jóvenes del equipo y la presión de los jugadores emergentes. "Siempre aprecio que presionen y generen ventajas para el equipo. Por supuesto, todos quieren ver el gol fantástico, pero para mí lo más importante es la acción defensiva y que se cumpla el plan para ganar el partido", valoró.

Por último, el técnico analizó la ausencia del danés Andreas Christensen: "Fue un momento duro cuando se lesionó porque estaba a un nivel excelente. Ahora está recuperado y creemos que puede volver a rendir bien. Su experiencia es importante para el equipo".