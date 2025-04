Hansi Flick no quiere apoltronarse en el Barça sino ganarse su renovación "año a año"

"Esta es la situación ahora; un año y veremos qué ocurre. Y si seguimos, contento"

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se ha sincerado este viernes sobre su posible renovación al frente del equipo blaugrana y ha sido claro, quiere ir "año a año" y notar que se gana la continuidad, y no firmar un contrato largo que pueda leerse como que se acomoda en el banquillo, si bien todo le hace pensar, ahora mismo y dado que "disfruta" y tiene "energía" para seguir, que su etapa en Barcelona podría ir más allá de 2026.

"No soy un entrenador que quiera quedarse y firmar un nuevo contrato de tres años más, y que se pueda pensar que ya tengo el futuro asegurado. Tengo una mentalidad de trabajar y quiero trabajar para este club, el mejor del mundo. Aprecio lo que tengo aquí. Conozco la situación del club, que no es fácil, pero todos hacen lo mejor posible para conseguir estos resultados. Esta es la situación ahora; un año y veremos qué ocurre. Y si seguimos contentos, podremos seguir un año más. Ya veremos, paso a paso", manifestó en rueda de prensa.

El técnico ya avisó a los medios de que su respuesta iba a ser "un poco más extensa" y la verdad es que acaparó buena parte de los minutos que duró su comparecencia. "Aprecio mucho y disfruto lo que tengo aquí, con un 'staff' fantástico y también médicos y fisios. Tengo unos jugadores que entrenan muy duro, muy profesionales. Todos tienen la mentalidad de ir mejorando cada día, para mí es algo único", empezó.

Y es que ve en el vestuario un ambiente fantástico y nota que el grupo es "una familia". "Me lo paso bien y disfruto de Barcleona, de la gente, estoy muy bien viviendo aquí con mi mujer, es una nueva experiencia. Creo que tengo mucha energía, me queda mucha energía y voy pensando en qué cosas podemos hacer y en qué mejorar, porque este equipo tiene mucho potencial también para mejorar. Estamos iniciando el proyecto, lo que ocurre ahora a este nivel es fantástico de ver", reconoció.

"No sé qué pasará pero aprecio a todo el mundo, todo en el club es increíble y se puede ver esa emoción, como pasó en la previa del Dortmund. Es fantástico, pero no hemos acabado. Al final no sé cuánto nos llevará pero me gustaría acabar mi trabajo aquí con una buena nota. Es lo que quiero", se sinceró.

Flick recalcó, en este sentido, que le "encanta" Barcelona, la ciudad, y que le encanta trabajar para el club blaugrana. "Y además tengo aquí a mis asistentes y si están contentos, estaré contento. Pero hay que centrarse, como hasta ahora, y fijarnos en lo que nos queda por hacer, que es mucho. Primero Leganés y luego Dortmund, así quiero trabajar yo", indicó el alemán, de 60 años, y que termina contrato el 30 de junio de 2026.