Hansi Flick: "Prometo que veremos un Barça diferente"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en Stamford Bridge - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, prometió tras la derrota por 3-0 en Stamford Bridge que se verá a un Barça "diferente en los próximos partidos", una declaración que enmarcó en un mensaje general de confianza en la mejora del equipo pese al golpe sufrido en Londres y la expulsión de Ronald Araujo que condicionó el duelo.

"Sí, veremos un Barça diferente. Lo prometo. Lo veo en los entrenamientos, en la calidad, en la intensidad. Es realmente diferente a hace seis semanas. Los jugadores están volviendo y eso sube mucho el nivel. Tengo muy buenas sensaciones y sigo mirando en positivo", argumentó en rueda de prensa.

El alemán destacó que ve al equipo "entrenando a un nivel muy distinto al de hace seis semanas" y recalcó que la vuelta de lesionados como Raphinha y Marcos "aumenta mucho la calidad del grupo", además de esperar con ganas el próximo regreso de Pedri, que en su cumpleaños no recibió el regalo esperado de sus compañeros.

"El optimismo nace de lo que veo cada día. Tenemos tres partidos, tres partidos, nueve puntos por ganar. Soy realmente positivo con esto, creo que podemos conseguirlo. Pero hoy también cometimos pérdidas de balón muy grandes y eso marcó el partido. Incluso cuando íbamos 1-0 por detrás hubo momentos buenos en ataque", explicó Flick en rueda de prensa.

Insistió en que esos errores "son habituales en los centrocampistas", aunque recordó que "al final el rendimiento es del equipo" y que hubo aspectos "muy positivos" en Londres junto a otros que "hay que trabajar".

Sobre la expulsión de Ronald Araujo, el técnico admitió que aún debe "ver el vídeo y hablar con él", pero consideró que la segunda falta "podía pasar, pero también quizá no había que tirarse al suelo, quizá guiar más la jugada". "Al final son cosas que pasan en el fútbol. No fue el momento adecuado ni el partido adecuado para una acción así, pero es lo que hay", lamentó.

Flick subrayó que al Barça le faltó físico y agresividad en los duelos individuales ante un Chelsea "más dinámico y más fuerte con el cuerpo" y pidió a su equipo no creer que "todo se controla con el balón". "En la Champions, y más contra un club de la Premier League que va segundo, no es así. Tenemos que luchar más y ser más agresivos. Lo repito, luchar más y jugar más agresivos", incidió.

Pese a jugar con un futbolista menos, Flick cree que el Barça mostró "la intensidad necesaria" en varios tramos y reiteró su mensaje de ánimo. "Lo vuelvo a decir, pienso muy positivo para el próximo partido. Lo veremos", reiteró.