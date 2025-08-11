Hansi Flick: "Siempre es importante hablar, la situación con Ter Stegen no era buena"

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró "muy contento" por que el club y Marc-André ter Stegen resolvieran su encontronazo, resaltando la importancia de una "buena comunicación", y lamentó el adiós de Iñigo Martínez, después de la presentación del equipo azulgrana en el Trofeu Joan Gamper con un 5-0 al Como.

"Estoy muy contento. Creo que no es una situación fácil de manejar. Ter Stegen es un gran jugador para este club, un portero fantástico. Tuvimos la oportunidad de fichar a Joan para el futuro, pero estoy contento de que el club hablara con Marc, para él es importante, lo otro no era bueno", afirmó en declaraciones a TV3.

El preparador alemán explicó que tiene que haber siempre "buena comunicación" dentro del club. "Siempre es importante hablar, una buena comunicación es muy importante", añadió, después de la disputa entre el portero y el club, que se resolvió a las puertas del Gamper, sobre su lesión, periodo de baja y las inscripciones.

Por otro lado, Flick reconoció como sensible la ausencia de Iñigo Martínez, quien fichó por el Al Nassr. "Me encanta 'Iñi'. La temporada pasada fue uno de los grandes responsables de nuestro éxito. Jugaba siempre y lo dio todo por este club. Tenía esta oferta y nos lo comentó. Se lo merecía. Es parte del fútbol y de la vida, pero al final también es una oportunidad para que crezcan otros jugadores", confesó.

Además, el técnico del Barça fue preguntado por posibles refuerzos del mercado en esa posición de central. "Hablaré con Deco y veremos, pero ahora mismo no lo creo", terminó.